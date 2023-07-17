Будет потоп: Дальнему Востоку прогнозируют новый апокалипсис

Летом в Приморье уже было рекордное количество осадков. Фото: Дмитрий Ефремов

Ученые ВНИИ ГОЧС подготовили прогноз чрезвычайных ситуаций на середу июля. Дальневосточному федеральному округу предрекают подтопления, в некоторых местах – большие лесные пожары. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На западе Чукотского автономного округа, юге Магаданской области, центральной и западной части Республики Саха (Якутия), а также на севере Хабаровского края ожидают мало осадков и сильные ветра. В некоторых регионах из-за этого ждут большие лесные пожары.

В Республике Саха есть вероятность формирования максимальных уровней воды и подтоплению низкопойменных мест.

Плохие предсказания затронули и Приморье. Во второй декаде июля из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Приморскому краю грозит супертайфун в конце июля.

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