Собирали лицо по кусочкам: в серьезной аварии в Приморье мальчику оторвало нос и губу

Операцию проводили три варача. Фото: пресс-служба Находкинской городской больницы.

В Приморье врачи Находкинской городской больницы за одну операцию спасли ребенка, буквально собирая его лицо по кусочкам. Шестилетний мальчик вместе с родителями попал в страшную аварию, рассказали в пресс-службе медучреждения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло под Большим Камнем, мальчик сидел на заднем сиденье без автокресла. Он серьезно пострадал в аварии: ему оторвало верхнюю губу и нос, ротовая полость вместе с носовыми пазухами оказались серьезно повреждены.

На скорой помощи мальчика доставили в горбольницу в Находке. Повреждения оказались серьезными, поэтому чтобы не проводить три последовательные операции, была собрана бригада из трех врачей разных специальностей. Спасали ребенка врач травматолог Денис Семанив, ЛОР Наталья Новолоцкая и челюстно-лицевой хирург Евгений Масликов. Всего лишь за одну ночь специалисты смогли восстановить нос и рот юного приморца.

«Эта операция представляла собой огромный объем вмешательств, необходимо было сохранить анатомические и физиологические функции ребенка. У детей операции всегда проходят не очень гладко, но мы сделали все слажено и за полтора часа спасли мальчика», – поделился с корреспондентом «Комсомолки» Денис Семанив.

В пресс-службе Находкинской горбольницы добавили, что из-за сильных повреждений возникла сложность с трансназальной интубацией, применить маску было невозможно, поэтому мальчику потребовался комбинированный наркоз – кислород с лекарствами для общей анестезии подавали через трубку в нос.

Операция прошла успешно, ребенка выписали из стационара, дальше он будет лечиться дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глаз держался на одной мышце: 8-летний мальчик едва не погиб в страшной аварии с грузовиком

Во Владивостоке врачи провели сложную операцию и спасли сбитого большегрузом мальчика (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.