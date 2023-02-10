Глаз держался на одной мышце: 8-летний мальчик едва не погиб в страшной аварии с грузовиком

Мама мальчика поблагодарила врача за спасение сына. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Спасске-Дальнем грузовик сбил ребенка, из-за чего восьмилетний Коля получил тяжелую черепно-мозговую травму. Авария произошла в ноябре, но школьник смог восстановиться только сейчас. Подробности рассказали в пресс-службе КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2».

Из Спасска-Дальнего ребенка доставили во Владивосток в тот же день, когда произошла авария. Как рассказал нейрохирург «ВКБ№2» Сергей Моисеенко, лицо школьника сильно пострадало: полностью отсутствовала правая лобная кость, твердая мозговая оболочка была покрыта ранами, правый глаз практически оторвался, держался на одной мышце, также ему диагностировали тяжелую травму легких. Описание по-настоящему пугает.

Доктор решил сделать пластику черепно-мозговой оболочки с помощью смещения кожи, благодаря чему удалось полностью устранить дефект, также ребенку подшили глаз. Операция длилась пять часов и прошла успешно, после нее мальчик лечился в больнице Рыбаков в отделении офтальмологии. Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо.

– Хочу выразить огромную благодарность врачу нейрохирургу Сергею Моисеенко. Он буквальном смысле слова вытащил моего сына с того света. Провел операцию, которая не каждому под силу, настолько это было кропотливо. Ребенок ходит, читает, смеется, нет никаких психических отклонений. Огромное спасибо от отца и от меня, – обратилась в пресс-службу больницы мама мальчика.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала об уникальных операциях, которые проводили приморские врачи в прошлом году. В декабре из жителя Лесозаводска извлекли щепки и осколки, попавшие ему в носовую пазуху на производстве. Инородный предмет почти десять сантиметров в длину находился в голове мужчины с июня 2022 года. Об остальных удивительных случаях можно прочитать в нашем материале.

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