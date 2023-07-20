«Ну где же она?»: новый снимок леопарда опубликовал приморский нацпарк

Интересно, нашел ли он то, что искал? Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Национальный парк «Земля леопарда» продолжает радовать подписчиков новыми снимками дальневосточного леопарда. На этот раз сотрудники поделились кадром, как хищник что-то ищет в густой траве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Красавчик леопард ищет свою потеряшку на территории. А помочь ему и некому. Леопард — хищник-одиночка, и в этой ситуации это явно не играет ему «на лапу». Пятнистого интроверта можно встретить в компании только в брачный сезон или когда самка заботится о своих котятах в первый год их жизни», – рассказали специалисты.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, которого переселили в Уссурийский заповедник, обрел имя, символизирующее неуловимость и своенравность этого пятнистого хищника.

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