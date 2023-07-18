Неуловимый и своенравный: первый переселенный в Уссурийский заповедник леопард обрел имя

Пятнистому хищнику уже около двух лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, которого переселили в Уссурийский заповедник, обрел имя, символизирующее неуловимость и своенравность пятнистого хищника, рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участие в голосовании приняли более пяти тысяч жителей России. Среди предложенных вариантов были Димка (в честь ученого Дмитрия Пикунова, изучавшего леопардов), Рюрик (родоначальник династии правителей), Добрыня (для силы и ловкости), Прохор (от греческого prochoréo – «идти вперед»), и многие в качестве имени для краснокнижного зверя выбрали Ветер, которое подходит леопарду, ведь он много перемещается по новым для него территориям.

Ветер – молодой и крупный леопард, которому уже около двух лет. Кроме него на территорию Уссурийского заповедника в рамках программы реинтродукции переселили еще двух пятнистых хищников: самку Нарву и спасенного в прошлом году самца Leo 260M.

В Уссурийский заповедник трех диких кошек переселили весной этого года. В рамках программы реинтродукции леопардов возвращают в те места, где их не видели десятилетиями.

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