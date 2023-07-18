Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток18 июля 2023 2:02

Неуловимый и своенравный: первый переселенный в Уссурийский заповедник леопард обрел имя

Более пяти тысяч россиян выбрали имя для леопарда Leo 270M из Приморья
Павел САХАРОВСКИЙ
Пятнистому хищнику уже около двух лет.

Пятнистому хищнику уже около двух лет.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, которого переселили в Уссурийский заповедник, обрел имя, символизирующее неуловимость и своенравность пятнистого хищника, рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участие в голосовании приняли более пяти тысяч жителей России. Среди предложенных вариантов были Димка (в честь ученого Дмитрия Пикунова, изучавшего леопардов), Рюрик (родоначальник династии правителей), Добрыня (для силы и ловкости), Прохор (от греческого prochoréo – «идти вперед»), и многие в качестве имени для краснокнижного зверя выбрали Ветер, которое подходит леопарду, ведь он много перемещается по новым для него территориям.

Ветер – молодой и крупный леопард, которому уже около двух лет. Кроме него на территорию Уссурийского заповедника в рамках программы реинтродукции переселили еще двух пятнистых хищников: самку Нарву и спасенного в прошлом году самца Leo 260M.

В Уссурийский заповедник трех диких кошек переселили весной этого года. В рамках программы реинтродукции леопардов возвращают в те места, где их не видели десятилетиями.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спустя полвека леопарды вернулись в Уссурийский заповедник

Самец и самка переселены из национального парка «Земля леопарда» (подробнее)

Впервые в истории: в Приморье прошедшего реабилитацию дальневосточного леопарда выпустили на волю

Спасенный от истощения леопард Leo 260M в Приморье вернулся в дикую природу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

Живой уголок: Окно в природу