Зловонное кладбище лосося: на Камчатке гору рыбы выбросило на берег

Так сейчас выглядит берег Олюторского залива. Фото: из соцсетей

На Камчатке житель увидел на берегу Олюторского залива, что неподалеку от села Пахачи, тысячи лососей. Возможно, их выбросило на песок из-за шторма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что все произошло из-за сильного шторма, рассказал сам очевидец. Он предположил, что на берег выбросило лосось из морских неводов, не убранных на время непогоды. Именно так берег и превратился в самое настоящее кладбище рыбы.

Мужчина также предположил, что причина могла быть и другой: лосось погиб из-за «красного прилива» – аномального разрастания некоторых видов микроводорослей, придающих воде красный оттенок и выделяющих токсины, от которых и гибнет рыба.

Также оказалось, что выкинуло на берег не только рыбу, но и специальный катер для ее перевозки. Его стащили с мели, а прорезь осталась на берегу. Рыбу из нее достали и закопали в песок с помощью трактора. Теперь мертвый лосось валяется в этой куче и сильно пахнет гнилью.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о похожем случае на острове Русский. Там на берег массово выбросилась рыба, похожая на корюшку.

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