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Общество22 июля 2023 23:30

Зловонное кладбище лосося: на Камчатке гору рыбы выбросило на берег

На Камчатке тысячи лососей выбросило на берег во время шторма
Дарья ИЩУК
Так сейчас выглядит берег Олюторского залива.

Так сейчас выглядит берег Олюторского залива.

Фото: из соцсетей

На Камчатке житель увидел на берегу Олюторского залива, что неподалеку от села Пахачи, тысячи лососей. Возможно, их выбросило на песок из-за шторма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что все произошло из-за сильного шторма, рассказал сам очевидец. Он предположил, что на берег выбросило лосось из морских неводов, не убранных на время непогоды. Именно так берег и превратился в самое настоящее кладбище рыбы.

Мужчина также предположил, что причина могла быть и другой: лосось погиб из-за «красного прилива» – аномального разрастания некоторых видов микроводорослей, придающих воде красный оттенок и выделяющих токсины, от которых и гибнет рыба.

Также оказалось, что выкинуло на берег не только рыбу, но и специальный катер для ее перевозки. Его стащили с мели, а прорезь осталась на берегу. Рыбу из нее достали и закопали в песок с помощью трактора. Теперь мертвый лосось валяется в этой куче и сильно пахнет гнилью.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о похожем случае на острове Русский. Там на берег массово выбросилась рыба, похожая на корюшку.

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