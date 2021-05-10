На острове Русский на берег массово выбросилась рыба, похожая на корюшку

Фото: instagram.com/irecommend_vdk.

Уже не в первый раз за последнее время приморцам удается наблюдать, как на берег из воды массово выбрасывается рыба. В этот раз нечто похожее на корюшку усыпало один из берегов на острове Русский во Владивостоке.

Видео появилось в социальных сетях 10 мая. На кадрах несчетное количество рыбы, которая выбросилась на берег. Добрая половина «улова» еще жива. Авторы ролика решили, что выброшенная рыба ни что иное как корюшка, однако в комментариях под публикацией появились и другие версии.

- Я слышала, что это анчоусы выбрасываются всегда в это время года.

- Уёк она же мойва так на нерест идёт.

Однако кто-то все же считает, что это корюшка.

- В это время корюшка идет на нерест, в прилив на берегу плещется, икру мечет. Мы в детстве руками её ловили, - написал один из комментаторов.

К слову, совсем недавно подобным образом на берег буквально выплескивался минтай. Сотни экземпляров минтая прибились к берегам Находки. Огромное количество рыбы тут же привлекло внимание приморцев. Еще бы. Рыбалка еще никогда не была такой роскошной, ведь люди уносили минтай не пакетами, а ведрами, не прилагая практически никаких усилий.

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