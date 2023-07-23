В Приморье спасают редкую экзотическую птицу

Бедному журавлю предстоит долгая реабилитация. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

В приморском реабилитационном центре диких животных «Тигр» спасают редкого даурского журавля, который не может летать из-за травмы крыла. Специалисты собирают деньги на лечение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Во всем мире насчитывают всего 4900—5300 особей даурского журавля! Эти редкие птицы обитают в Азии. Но на территории России и Китая их численность постепенно снижается», – рассказали активисты центра.

Они также добавили, что это происходит из-за осушения пригодных для гнездовий заболоченных территорий в результате хозяйственной деятельности человека, а также строительства дамб, пожаров и мелиорации.

Помочь центру «Тигр» можно в их официальных соцсетях.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье жители заметили дикого котенка без мамы, который бродил в поисках еды. Маленький хищник плутал возле города Артема. Теперь им занимаются сотрудники реабилитационного центра «Тигр».

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