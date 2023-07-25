Большой подарок для города: бизнесмены подарили одной из улиц приморской столицы новенький асфальт

Новая дорога. Фото: Администрация Владивостока

Застройщики «Хотей», «Талан», ЖК «Акватория» и Владивостокский морской рыбный порт, выступили с инициативой отремонтировать дорогу от остановки «Воронежская» до улицы «3-я Строительная». Раньше здесь был просевший грунт и ямы, которые уже не получалось восстановить локальным методом. Теперь на месте бывших ухабов красуется новая ровная дорогая. Сообщает «Комсомольская правда –Владивосток».

Работы завершили в минувшие выходные. Теперь проезд здесь удобный и комфортный, а маршрут стал безопасным для пешеходов, ведь на участке обустроили аккуратный тротуар.

Работы завершили в минувшие выходные. Фото: Администрация Владивостока

«Владельцы компаний выступили с инициативой отремонтировать дорогу, понимая, что сделать все, везде и сразу город просто не потянет. Глава города Константин Шестаков нашу инициативу поддержал. С застройщиками и портом скинулись деньгами, вывели свою технику и приступили к работам. Сделали ливневку, заменили грунт, установили новый тротуар и привели в порядок дорогу, заасфальтировав 1000 квадратных метров дорожного полотна», – прокомментировал Никита Злобин, советник главы Владивостока.

Здорово, что неравнодушные жители города, у которых есть возможность сделать место, где они живут, лучше, не закрывают глаза на то, что происходит вокруг. И это несмотря на то, что за счет средств городского бюджета и субсидий правительства Приморья, а также реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплексно ремонтируют 30 участков дорог. Можно было бы просто ждать, когда Змеинка попадет в список участков, подлежащих ремонту, но люди проявили инициативу.

К слову, где-то уже лежит новый асфальт, так как специалисты управились раньше срока. Это Вилкова, 14 – 14а, Баляева, 56 – Котельникова, 30, Луговая, 50 – 50а, Гризодубовой, 45, 49, Крыгина, 66-84, Олега Кошевого, 27 – 33, переулок Павленко, Фадеева, 14в – 18в, Тамбовская, 5 – Кипарисовая, 24, Жигура, 2, улицы Калинина, Нейбута и другие.

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