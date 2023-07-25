Уссурийские пожарные предотвратили возгорание многоэтажки

Еще до прибытия пожарных, из дома самостоятельно эвакуировалось четыре человека. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вечером в понедельник, 24 июля, в Уссурийске случился пожар в девятиэтажном доме на улице Чичерина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморья.

На место происшествия отправились 16 пожарных и пять единиц техники. Они примчались спустя 5 минут. Спасатели увидели, что один из подъездов многоквартирного дома был сильно задымлен, а после обнаружили и очаг пожара – огонь охватил часть квартиры на шестом этаже.

Пожар мог лишить дома и имущества десятки семей, но благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, он не успел распространиться дальше подоконника и некоторой мягкой мебели в полыхающей квартире.

Фото с места ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Еще до прибытия пожарных, из дома самостоятельно эвакуировалось четыре человека. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморские пожарные помогли людям, попавшим в серьезное ДТП.

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