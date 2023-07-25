«Рано или поздно каждый преступник понесет наказание»: Как работают следователи-криминалисты в Приморье

25 июля - День работников следственных органов Российской Федерации. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

25 июля 1713 года император Петр I своим именным указом создал в России Следственную канцелярию. Она стала первым специализированным следственным органом в стране и занималась расследованием наиболее тяжких преступлений, направленных против государства. Поэтому, начиная с 2014 года, 25 июля отмечается День работников следственных органов Российской Федерации

В эту дату о рабочих буднях и достижениях самого интересного подразделения приморского следственного управления «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал один из лучших следователей-криминалистов, руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Приморскому краю Николай Кирюхин.

Николай Кирюхин. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

– Расскажите о вашем отделе, чем занимается отдел криминалистики и кто в нем работает?

– Простыми словами, следователи-криминалисты – это люди с огромным багажом знаний и следственным опытом, которые осуществляют криминалистическое сопровождение предварительного следствия. В случае обнаружения особо тяжких или иных резонансных преступлений они немедленно выезжают на место происшествия и оказывают практическую и методическую помощь в их скорейшем раскрытии.

Они тщательно проводят осмотр места происшествия, используют всю имеющуюся криминалистическую технику. И ни одна деталь, ни одно вещественное доказательство на месте происшествия не остается незамеченным. А как известно, осмотр места происшествия является тем краеугольным камнем, на котором строится раскрытие любого преступления, самым важным и значимым следственным действием.

Сейчас в отделе криминалистики следственного управления по Приморскому краю служат 12 сотрудников. Костяк составляют опытные сотрудники, прошедшие службу на различных должностях следственного управления. На их счету не один десяток тяжких и особо тяжких преступлений, раскрытых как «по горячим следам», так и совершенных в прошлые годы.

За каждым сотрудником закреплены определенное направление деятельности и по 2-3 территориальных следственных отдела. В любой из них готов немедленно выехать для оказания помощи в любое время суток и любой день, не важно – рабочий, выходной или праздничный. На профессиональную помощь следователей-криминалистов могут рассчитывать и молодые следователи, и имеющие определенный опыт, и даже руководители территориальных следственных отделов.

– Мы много слышим о преступлениях, связанных с лишением жизни человека, трудно ли их расследовать, с чем приходится сталкиваться, что это за люди, преступившее закон?

– С начала 2023 года на территории Приморского края зарегистрировано 70 убийств и 39 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Раскрываемость этих преступлений составила 100 %.

Во время расследования этих деяний приходится сталкиваться с абсолютно разными категориями граждан. Среди них как успешные и образованные люди, порой занимающие высокие должности, так и асоциальные личности, ведущие аморальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками.

В настоящее время в крае преобладают убийства на бытовой почве. Заказных и тщательно спланированных убийств со временем становится меньше. Полагаю, это связано с реализацией правоохранителями Приморского края принципа неотвратимости наказания – рано или поздно каждый человек, совершивший преступление, должен понести и понесет заслуженное наказание.

– Часто ли приходится работать с настоящими запутанным историями?

– Нет простых преступлений и уголовных дел. Иногда обстоятельства совершения преступления кажутся очевидными, но и в этом случае следователи тщательно проверяют все возможные версии и внимательно исследуют доказательства.

Сейчас успешно раскрываются преступления прошлых лет – те, предварительное следствие по которым было ранее приостановлено либо из-за невозможности установить обвиняемого, либо из-за того, что подозреваемый скрылся и находится в розыске.

Для раскрытия этих преступлений в отделе создана межведомственная специализированная рабочая группа. Ежемесячно проходят совещания, на которых анализируются результаты ее деятельности, составляются планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, по отдельным делам расследование ставится на контроль отделом криминалистики.

В 2023 году следственным управлением раскрыто 54 таких преступления, в суд направлено 28 дел. Среди них убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, преступления против половой свободы и неприкосновенности.

Следователи-криминалисты – это люди с огромным багажом знаний и следственным опытом. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

– Расскажите, пожалуйста, об одном из самых громких дел

К примеру, следователям следственного управления удалось раскрыть массовое убийство, которое произошло в 2005 году в городе Артем и потрясло жителей Приморья своей жестокостью и цинизмом. Тогда в многоквартирном доме по улице Лескова в городе Артем были обнаружены тела шести убитых человек, в том числе двух детей 10 и 11 лет. Следователи прокуратуры установили, что их убили холодным оружием – топором, ножом, железным прутом. В доме имелись следы застолья и борьбы.

Задержали подозреваемого – мужчину, который, будучи нетрезвым, рассказал соседке, что это сделал именно он. Однако следственные действия не нашли подтверждений его словам. Мужчину отпустили, но следов настоящих злоумышленников обнаружить не удалось и дело было приостановлено.

В 2020 году к расследованию подключились следователи и криминалисты следственного управления. В ходе кропотливых поисков удалось найти мужчину, который в ту ночь находился в квартире, и ему повезло уйти до того, как все началось. Он указал на двух ранее неизвестных лиц – женщину и мужчину.

Следователи выяснили, что эти люди были ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение тяжких преступлений. При этом обстоятельства этих преступлений, в том числе выбор оружия, были схожи с обстоятельствами убийства на улице Лескова. На момент отработки следственной версии женщина еще отбывала наказание, а ее бывший сожитель в 2019 году освободился из мест лишения свободы. В ходе допроса они признались в содеянном и подробно описали события того страшного вечера.

Выяснилось, что 30 июля 2005 года обвиняемый и его сожительница, купив спиртное, зашли во двор многоквартирного дома по улице Лескова. Они принялись распивать вместе со своими знакомыми – жильцами дома. Во время застолья одна из присутствующих женщин стала проявлять внимание к преступнику, что вызвало ревность у его сожительницы. Взбешенная гостья начала избивать соперницу и наносить ей удары железным прутом и ножом. За женщину вступился ее сожитель, и тогда обвиняемый мужчина напал на него. После убийства женщины обвиняемая покинула дом, а ее возлюбленный решил избавиться от очевидцев и убить всех жителей многоквартирного дома. Вооружившись топором и ножом, он убил еще пять человек, в том числе, спавших детей, после чего они покинули место преступления.

По этому делу допросили более 150 лиц в качестве свидетелей, провели 20 обысков и 40 выемок предметов и документов, проведено 60 судебных экспертиз, в том числе и ольфакторная – запаховая, проведено 6 осмотров места происшествия с применением криминалистической и специальной техники.

Фигуранты предстали перед судом и им вынесен обвинительный приговор. Так, благодаря следователям СК России все обстоятельства тех страшных событий наконец встали на свои места.

– А с без вести пропавшими тоже работают следователи?

– Да. Могу привести пример дела, которое было связано с мужчиной, пропавшим без вести в 2009 году. Следствие установило, что 31 октября 2008 года обвиняемый договорился встретиться со своим приятелем в лесу возле села Меркушевка Черниговского района, где у него был тайник с наркотиками. Он должен был передать потерпевшему наркотические вещества в качестве оплаты долга.

Однако тот решил, что наркотиков слишком мало, в сравнении с суммой долга. Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал из тайника ружье и выстрелил в голову приятеля. После этого он поместил тело убитого в его машину и поджег ее. Вернувшись через две недели, он вытащил тело из машины, перенес его в другое место и забросал ветками.

Вскоре родственники убитого обратились в правоохранительные органы. В ходе поисков потерпевшего установили, что к его исчезновению может быть причастен обвиняемый. Но он на тот момент скрылся. Его искали в течение 12 лет и задержали в небольшом селе Солнечного района Хабаровского края.

Мужчина признался, что совершил убийство приятеля и показал, где лишил его жизни и уничтожил автомобиль, а также указал на место, куда перенес останки.

В ходе следствия следователи-криминалисты, используя специальную и криминалистическую технику, нашли сгоревшие детали автомобиля и назначили по ним автотехническую экспертизу, по результатам которой установили марку автомобиля. В лесном массиве, который за годы значительно изменился, на участке протяженностью почти 800 метров был несколько раз проведен тщательный осмотр, в результате чего в разных местах следователи обнаружили две кости и провели соответствующие экспертизы. Одна из костей принадлежала животному, а вторая человеку. Экспертиза подтвердила, что она принадлежит пропавшему 12 лет назад потерпевшему. В ходе расследования уголовного дела следователем было допрошено 40 человек и проведено 15 судебных экспертиз. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

– Вы сказали преступления прошлых лет, почему они оставались вне поля Вашего зрения долгие годы? Какое в Вашей практике самое давнее преступление было раскрыто?

– По всем нераскрытым преступлениям постоянно велась и ведется работа. А нераскрытыми они оставались лишь потому, что раньше возможности экспертных исследований, криминалистической техники не позволяли добиться положительного результата.

Другое дело сейчас – в век новых технологий, внедрения современных тактик и методик расследования, применения новейшей криминалистической техники, проведения экспертных исследований. Появилась возможность выявлять такие следы преступлений, которые длительное время, иногда на протяжении десятков лет, физически невозможно было обнаружить.

К примеру, возможности ДНК-исследования, позволили раскрыть убийство малолетнего, совершенное больше 20 лет назад.

– Мы часто видим в фильмах, как при помощи современных технологий раскрываются чьи-то преступные тайны, есть ли у Ваших сотрудников специальные методы и инструменты, которые позволяют пролить свет и установить истину?

– В арсенале следователей-криминалистов имеется высокотехнологичная криминалистическая и специальная техника. Наиболее востребованными являются источники криминалистического света «ИКС 450», «МИКС 450» и «Projectina SL – 450», цианокрилатная камера, металлоискатели, мобильные комплексы по сбору и анализу цифровых данных «UFED» и профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер и уличных оптических систем «Optic – 2», комплекты магнитных систем, нелинейный локатор, беспилотный летательный аппарат.

При необходимости сотрудники отдела применяют автономный генератор с закрепленной складной световой башней, которая позволяет осветить территорию площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Криминалистическая техника в совокупности с грамотным ее применением имеет решающее значение в раскрытии самых сложных и запутанных преступлений, как особо тяжких, так и небольшой и средней тяжести, но имеющих значительный общественный резонанс.

– Помогает ли в расследовании детектор лжи?

– В штате отдела криминалистики имеется старший специалист, имеющий свидетельство на право производства психофизиологических экспертиз с применением полиграфа. С их помощью проверяется достоверность показаний участников уголовного судопроизводства.

Использовать заключения полиграфолога в основе обвинения сейчас законодательно нельзя. Но такие заключения помогают выбрать приоритетную версию в процессе раскрытия преступления.

Разумеется, полученные в процессе психофизиологического исследования данные о причастности того или иного лица к совершению преступления тщательно проверяются оперативным и следственным путем, в том числе проведением других экспертиз. За текущий период 2023 год осуществлено 62 мероприятий с применением полиграфа.

– Есть множество мифических историй о том, что можно спрятать следы преступления (замыть кровь), обмануть полиграф, подделать почерк и изменить голос, преступник в перчатках не оставляет следов. Что можете сказать по этому поводу?

– Вы правильно отметили – это истории «мифические». Как бы преступник ни старался спрятать следы преступления – замыть кровь, надеть перчатки и так далее, предусмотреть всего он не сможет.

Сейчас время высоких технологий, в арсенале следователей и сотрудников органов внутренних дел имеется новая криминалистическая техника и другие специальные возможности, которые позволяют выявлять самые незначительные и малозаметные следы, оставляемые преступниками.

Любой человек всегда оставляет частичку своего биологического материала с генотипом в любом месте, где бы он не находился. Любой человек имеет свой запах. Это, с учетом новых возможностей экспертных исследований при проведении биологических, молекулярно-генетических, одорологических и других экспертиз, дает нам возможность делать заключение о причастности того или иного человека с вероятностью, приближенной к 100%.

– К чему должен быть готов человек, который идет в эту профессию? От каких «розовых очков» придется отказаться?

– Работа следователя – это тяжелый кропотливый труд, связанный с обнаружением, изъятием и исследованием вещественных доказательств. И эта работа совсем не похожа на ту, которую показывают в кино и популярных сериалах. Это ненормированный рабочий день, большие объемы информации, которую нужно анализировать и обрабатывать, частые командировки.

– В чем отличие полномочий (обязанностей) криминалиста в УМВД и СК?

– Основное различие в том, что криминалисты УМВД не уполномочены самостоятельно проводить следственные и процессуальные действия, в то время как криминалисты СК могут это делать. Также, при наличии распоряжения руководства, они могут осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, как и обычные следователи. Поэтому профессиональный стандарт следователя-криминалиста предусматривает наличие у него высшего юридического образования уровня не ниже специалитета или магистратуры.

– Что пожелаете жителям края?

– С учетом специфики профессии, хотелось бы пожелать всем жителям Приморья не совершать в своей жизни необдуманных поступков и соблюдать закон. А тем, кто все-таки помышляет совершить преступление, напоминаю о принципе неотвратимости наказания, на страже которого и стоит подразделение криминалистики следственного управления по Приморскому краю. Будьте уверенны – рано или поздно за свои преступные действия придется ответить перед законом.

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