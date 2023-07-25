Три шага к выгодной сделке: продаем вторичку во Владивостоке

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Кажется, что, продавая квартиру во Владивостоке, можно не заморачиваться. Дел-то — выложить в интернет объявление, а рынок сам справится. Берут же! Даже с третьей по дороговизне (после Москвы и Питера) ценой: «квадрат» за 148,7 тысячи рублей. Но это только так кажется.

Продавать — это такой же стресс, как и покупать: правильно оцени метры, подготовь документы и даже сфотографировать надо «по фэншую». Плюс на вторичном рынке сейчас хватает выгодных предложений, а еще есть новостройки со льготной ипотекой… У покупателя глаза разбегаются! И чтобы привлечь его внимание, порой требуется много времени и сил, а с риелтором — еще и денег.

Главное, помните: у покупателей есть стабильный интерес ко вторичке — цены ниже, ремонт делать не надо, инфраструктура, как правило, лучше и расположение «центральнее». Ваша задача — просто сделать все правильно. Как? Вместе с экспертами сервиса Домклик от Сбера собрали главные советы.

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Шаг первый — собирайте документы

И это не формальность, как принято считать, а гарантия того, что потенциальный покупатель будет вам доверять и сделка не сорвется и пройдет быстрее.

Стандартный пакет — то, что требуется практически безоговорочно и всегда: паспорт собственника, договор купли-продажи (или иные свидетельства того, как к вам попала недвижимость, которую вы сейчас продаете), выписка из ЕГРН, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, справка об отсутствии долгов по «коммуналке», расширенная выписка из домовой книги.

Могут понадобиться и другие документы. Например, если жилье оформлено на несовершеннолетнего ребенка, придется получать разрешение органов опеки.

Также часто требуются:

- согласие мужа или жены на продажу недвижимости, если квартира приобретена в браке,

- свидетельство о рождении ребенка, если квартира куплена с использованием маткапитала,

- доверенность, если собственник не сможет присутствовать на сделке,

- технический паспорт жилья и так далее.

Подробный список документов, которые могут понадобиться в разных ситуациях при продаже квартиры, можно уточнить в этой памятке сервиса Домклик.

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Запоминаем: оценивайте обстоятельства, связанные с вашим владением квартирой, и в соответствии с ними подбирайте документы, чтобы сделка получилась максимально прозрачной для обеих сторон. По большому счету, на любой вопрос покупателя вы должны отвечать соответствующей «бумажкой». Например, если у вас с вашей второй половинкой заключен брачный договор, в котором зафиксировано, что вы являетесь единоличным собственником квартиры и вправе распоряжаться ею по собственному разумению, вы должны быть готовы этот договор показать, а не объяснять на словах: «Да нет, тут такое дело, что согласие жены в моем случае не требуется».

Имеем в виду: срок действия некоторых справок быстро истекает. Чтобы не пришлось бегать за ними по второму кругу, проверяйте, как долго они будут «работать», и собирайте документы в нужной очередности.

Шаг второй — определяйте цену объективно

Тем, кто впервые продает квартиру во Владивостоке, может казаться, что цены на жилье здесь зависят от близости дома к пляжу, рельефа местности, наличия по соседству садиков и школ. Риелторы с этим не так чтобы полностью согласны.

По словам Валерии Бакун, руководителя отдела продаж агентства «Этажи», один из главных факторов — наличие рядом крупных транспортных развязок. Также играет роль близость к центру и стоимость жилья на первичном рынке: собственники вторички часто назначают высокие цены просто потому, что после продажи своей квартиры хотят купить жилье в новостройке — а они дороже.

— Прямой зависимости стоимости квартир от близости к морю не наблюдается, поскольку местные жители предпочитают отдых на оборудованных пляжах за пределами города. Поэтому при выборе места они ориентируются на другие вещи: площадь квартиры, этаж, количество комнат, их состояние, свежесть ремонта, наличие балкона, год строительства дома и тому подобные критерии.

Фото: Shutterstock

На заметку: самый дорогой квадратный метр риелторы фиксируют в районах с развитой социальной и культурно-развлекательной инфраструктурой: центр, Эгершельд и Некрасовская.

— За последний год по всем районам отмечается незначительный рост стоимости. Это обусловлено тем, что ранее действовали более высокие ставки по ипотеке, и собственники снижали стоимость квартир для ускорения продажи, — поясняет Валерия Бакун.

При этом самый высокий спрос на вторичку заметен в спальных районах: Нейбута, Вторая Речка и Тихая, а также в районах с максимальной транспортной доступностью: Луговая, Баляева, Чуркин.

— В большинстве районов востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры средней ценовой категории. Таких квартир больше и на продаже. Это обусловлено еще и тем, что темпы строительства новостроек ускорились только в последние пять лет, а в «старом» фонде однокомнатные и двухкомнатные — самые многочисленные, — заключила Валерия.

Запоминаем: оценивайте квартиру объективно, а не по принципу «просто деньги очень нужны». Как это сделать, подскажет инструкция журнала Домклик.

Шаг третий — подходите к продаже стратегически

Ремонт. Когда при осмотре жилья выяснится, что кое-где отклеились обои, «ходит» паркет или протекает кран — либо начнется торг, либо покупатель уйдет с задумчивым видом, и вы его больше не увидите. Сделайте следующее: перед показами максимально уберите мебель, которую заберете с собой, выбросьте или спрячьте «лишние» вещи, исправьте мелкие недочеты, подкрасьте стены, вызовите сантехника. В комнатах должно быть приятно и свежо, чтобы там хотелось поскорее обжиться.

Фото. Когда генеральная уборка позади, пора делать фотографии. Снимайте каждую комнату горизонтально и из угла, чтобы лучше показать общие планы. И опять же, следите, чтобы в кадр попало как можно меньше ваших личных вещей. Дополните иллюстрации чертежами с планировкой. Еще больше рекомендаций по фотосессии для квартиры на продажу — на Домклик.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Объявление. Если вы даете объявление на Домклик, сервис сам подскажет, какие характеристики квартиры важно указать в специальных полях. А в общем описании постарайтесь быть максимально конкретными, пишите о квартире как есть, не используйте лишние эпитеты: если на кухне «серый» линолеум, то он не «идеальный» или «приятный». Он просто «серый» (а еще «немного продавлен столом, есть царапины»).

Почему квартира «шикарная», знаете только вы — лучше говорите о полезных вещах. Покупателю интересно, есть ли парк возле дома, парковка, аптека, какие соседи, как давно меняли систему отопления, водоснабжения, обновляли асфальт и так далее.

Запоминаем: убраться, спрятать и вывезти хлам, провести мелкий ремонт, фотографировать площадь и планировку, а не мебель и котика, отвечать в описании на те вопросы, которыми вы сами задались бы при покупке жилья.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Переходим к роли покупателя

Неочевидная мудрость: если вы собираетесь продавать квартиру, то, скорее всего, вам придется покупать новую. Возможно, даже с использованием ипотеки — если вы настроены расширить площадь или переехать ближе к центру. В Приморье растет объем кредитов на вторичку — по данным Домклик, он все еще выше, чем на новостройки. И это неудивительно: цены решают. К тому же «бывалые» дома обычно расположены в районах с развитой инфраструктурой, вдали от строек.

Если и вы присматриваетесь к этому сегменту рынка, для вас есть хорошие новости. Во-первых, с июля Сбер снизил размер минимального первоначального взноса — с 15 до 10%. Это снижение касается и ипотеки на вторичное жилье.

Во-вторых, если единственное, что смущает вас в перспективе займа на жилье со стажем, это более высокие ставки по сравнению с новостройками, то эту разницу вполне реально уменьшить, а то и вовсе устранить.

Судите сами: ставка по ипотеке на вторичное жилье во Владивостоке в Сбере — от 10,9%, но от нее можно «отрезать» до 4,5% с помощью опции «Своя ставка».

Как это работает? При подписании кредитного договора вы вносите дополнительный единоразовый платеж и буквально покупаете скидку по ставке на весь период ипотеки. Размер такого платежа зависит от того, какой процент вы хотите получить по ипотеке: чем выше скидка — тем дороже она стоит. Главное — что эта опция позволит вам сэкономить гораздо больше, чем вы на нее потратите. Рассчитать «Свою ставку» как и любые другие параметры ипотеки от Сбера — поможет калькулятор сервиса Домклик.

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