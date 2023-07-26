До середины августа в Приморье можно увидеть сразу два метеорных потока

Звездное небо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этим летом приморцы смогут увидеть сразу два прекрасных звездопада. Как подготовиться к этому красивому небесному зрелищу и откуда лучше виден танец звезды, узнала «Комсомольская правда – Владивосток».

В конце июля в небесах пронесется метеорный поток Южных дельта-Акварид. Пик его активности придется на ночь с 28 на 29 июля, в это время можно будет увидеть до 25 «падающих звезд» в час.

Еще один куда более известный и крупный метеорный поток жители Приморья смогут увидеть в августе. Звездопад Персеиды достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа, в этот период в ночном небе невооруженным взглядом заметно не менее 100 метеоритов в час.

Однако для качественного наблюдения за «падающими звездами» необходимо соблюдение сразу нескольких условий. Не должно быть тумана, искусственного освещения на улице и Луны. Именно она во всех фазах, кроме новолуния, дает достаточно яркий свет, который сильно затмевает картину звездопада.

И если наблюдению за метеоритным потоком Южных дельта-Акварид жителям Владивостока с большой вероятностью помешает туман и «неправильная» фаза луны, то для наблюдения за августовским звездопадом Персеиды в этом году пока складываются благоприятные условия. Астрономы-любители говорят, что в ночь с 12 на 13 августа Луна практически не засветит небо.

Получается, что у владивостокцев все еще есть шанс провести полноценное наблюдение за метеоритным потоками в этом году. Нужно только выбраться за город в ночь с 12 на 13 августа на полуночный пикник.

Есть такая особенность, что после полуночи количество метеоров увеличивается, так как поток метеоров летит против направления вращения земли, от этого их скорость становится больше, а вследствие и яркость, – поделился наблюдением руководитель проекта PrimAstro Алексей Маткин.

Редакция «КП» предлагает свой топ-3 мест для наблюдения за ночным небом во Владивостоке:

Русский остров, площадка перед мысом Вятлина

Во время строительства кампуса ДВФУ здесь был мусорный полигон, но сейчас там находится площадка с видом на море и мыс Вятлина. Однако посетителям следует быть осторожными – в этой местности много скал, о которые легко можно споткнуться и получить травмы.

Как добраться: на Русском острове едем до конца асфальта, разворачиваемся и через 500 метров, у мусорных контейнеров, поворот направо в лес. Держитесь правых поворотов, и через 200 метров вы на месте.

Уссурийский залив

В принципе, подойдет почти любая бухта Уссурийского залива, если повезет с погодой, кроме, пожалуй, Шаморы – там слишком светло. Можно поехать и на Щитовую, и на Стеклянуху. Лежать на берегу и ловить вспышки на небе. А на противоположном берегу будет светиться Большой Камень.

Как добраться: по Шаморовской трассе – в любой понравившийся вам поворот к морю.

Третий форт

Площадка не самая доступная, дорогу к ней разведать стоит заранее днем. Зато отсюда и город как на ладони, и можно погулять по подземным галереям форта. Многие фотографы снимают отсюда владивостокские туманы, полнолуния и прочие красоты. В хорошую погоду здесь можно посмотреть и на звезды.

Как добраться: старая фортовая дорога ведет на вершину сопки Попова с Дальхимпрома, другая – с поселка Щитовая.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала где, когда и в каких местах Приморья можно было увидеть падающие звезды в 2022-2023 годах.

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