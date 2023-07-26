Праздничная программа. Фото: Вадим ПОПОВ

День военно-морского флота — пожалуй один из самых значимых праздников для Владивостока. Обычно в этот праздник жители гуляют по городу в бескозырках и тельняшках, одежде с рисунками кораблей, гербами, патриотичными надписями, сувенирными Андреевскими флажками и знаменами ВМФ СССР, подчеркивая свою принадлежность к морю.

Несмотря на то, что за профессиональным праздником моряков не закреплена дата, традиционно его отмечают в последнее воскресенье июля. В 2023 году День военно-морского флота выпадает на 30 июля.

Гостей и жителей города ждет парад военно-морских кораблей, зрители увидят выступление военного оркестра и праздничную программу на водной станции ТОФ.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» подготовила предварительную программу празднования Дня ВМФ.

Гостей и жителей города ждет парад военно-морских кораблей. Фото: Вадим ПОПОВ

Расписание празднования Дня ВМФ во Владивостоке:

С 10:00 до 11:00 – парад, в котором примут участие самые современные боевые суда, находящиеся в составе Тихоокеанского флота.

С 10:30 до 22:00 – праздничная программа на Спортивной набережной. Танцы, песни и другие активности для детей и взрослых.

С 10:30 – выступления творческих коллективов Владивостока, Черниговского муниципального района, ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Приморью, оркестра ТОФ и артистов Приморской краевой филармонии на сцене у фонтана.

С 11:00 – театрализованное представление на водной станции

С 20:00 до 22:00 – выступление ансамбля песни и пляски ТОФ на площадке амфитеатра.

В 22:00 жителей и гостей города будет ждать праздничный салют.

Также на празднике можно будет неплохо подкрепиться. В этом году в День ВМФ состоится приуроченный к мероприятию гастрофестиваль «5 морей, 3 океана» (0+). В рамках которого известные рестораны Владивостока порадуют гостей дальневосточной кухней.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как корабли ТОФ готовились к главному морскому празднику в прошлом году.

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