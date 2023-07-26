В Ливадии двое мужчин спасли тонущих женщину и детей

В море бушевали волны. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В понедельник, 24 июля, на первом пляже в поселке Ливадия во время шторма чуть не утонула семья. Женщина и две девочки не могли добраться до берега, а тем временем волны со страшной силой тянули их вниз. Двое мужчин, бросились на помощь и сами чуть не пошли ко дну, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни нагрянет шторм и купаться не стоит. Однако женщину и ее двух дочерей запрет не остановил. Они пошли плавать и их унесло далеко от берега.

К несчастью для семьи, на пляже не было спасателей, а бросаться в бурные морские пучины желающих оказалось не так много. На помощь утопающим пришли только двое мужчин: Сергей из Владивостока и Евгений из Якутии.

Общее фото. Фото: novosti_vdk

Нашим коллегам из «Комсомольской Правды — Якутия» удалось связаться с одним из героев — жителем Якутска Евгением Шафиковым, который в тот день гулял с женой по пляжу.

«Смотрю: там на круге трое плывут и их оттаскивает от берега. Потом один ребенок отцепился от круга. И сразу раздались крики: «Помогите, помогите, мы тонем!» И все. Думать было некогда. Я ломанулся в воду. А супруга побежала по берегу: «Помогите, кто может плавать». Там один тоже за мной следом побежал. Боролись-боролись, там течение отбойное от берега. С горем пополам как-то доплыли. Я сам чуть не утонул», — вспоминает мужчина.

Отбойные течения встречаются на пляжах Приморья довольно часто. Ежегодно из-за них умирают десятки человек. Чаще всего, тягуны никак не проявляют себя, пока в них не попадешь. При этом столкнуться с ними можно у самого берега.

При попадании в отбойное течение, спасатели советуют не паниковать, не бороться с водой и не пытаться выгрести обратно на сушу. Нужно постараться выплыть из тягуна, а после уже начать двигаться к берегу. Если ситуация не позволяет выплыть в сторону, нужно расслабиться и подождать, пока течение сбавит темп.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Лесозаводске обнаружили тело мальчика, утонувшего в реке Тамга.

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