Во Владивостоке дорожники обновили почти 150 километров разметки

Об обновлениях рассказали в пресс-службе мэрии. Фото: Администрация Владивостока

С начала дорожного сезона на улицах приморской столицы бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обновили 147 километров сплошных, прерывистых и стоп-линий, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам сотрудников «СГТ», в последние дни обновлялись осевые линии на проспекте Красного Знамени, Лазо, Стрелочной, Корабельной Набережной и других улицах. Новые зебры появились на Сафонова, Никифорова, Героев Хасана, Борисенко, Гамарника, Иртышской и на многих других адреса.

«В июле нанесли бело-желтые линии переходов на 3200 квадратных метрах, с начала года – почти 15 тысяч», – добавили дорожники.

Также в июле появились и новые зигзагообразные разметки. Нанесли их на автобусных остановках «Некрасовская», «Фирсова», «Парк Победы», «Проспект 100-летия Владивостока», «Вторая Речка», «Перевал», «Дом Ветеранов», «Седанка» и возле других павильонов приморской столицы.

На Героев Хасана, 14, Кирова, 29, 38а, 93а, Чапаева, 5, обновили разметку на искусственных дорожных неровностях.

Стоп-линии приобрели яркий оттенок на улицах Народный проспект, 9, стр. 6, Постышева 31 и 41, Лугова, 35.

В мэрии добавили, что дорожники трудятся ночью, чтобы не создавать помех для автобусов и автомобилей.

Напомним, что бизнесмены сделали приморской столице большой подарок. Застройщики «Хотей», «Талан», ЖК «Акватория» и Владивостокский морской рыбный порт стали инициаторами ремонта дороги от остановки «Воронежская» до улицы 3-я Строительная.

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