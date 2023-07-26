Ребенок оказался на путях без присмотра. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Беззаботный отдых детей закончился настоящей трагедией в Приморье. ЧП произошло 26 июля в Партизанском городском округе, в окрестностях села Тигровое. Оказавшись без присмотра на железной дороге, погиб ребенок. Подробности – в материале «КП-Владивосток».

На данный момент подробностей происшествия не так много, во всем еще предстоит разобраться специалистам, но местные жители все же поделились с журналистом некоторыми деталями рокового вечера. Дети возвращались домой в село с речки. Шли за руку. Но, судя по всему, в какой-то момент пятилетний малыш вырвался и побежал. Девочка, которой не больше 10 лет, не успела догнать брата. Ребенок оказался один на железнодорожных путях. По страшному стечению обстоятельств в это время проходил грузовой поезд. Избежать наезда на мальчика машинисту не удалось.

Как отмечают односельчане, у ребенка были некоторые особенности развития, возможно именно это послужило причиной трагедии. Что касается девочки, она не пострадала. Расследованием занимаются специалисты управления на транспорте МВД России по ДФО. Редакция следит за ситуацией и приносит искренние соболезнования семье.

Стоит отметить, что буквально накануне в Приморье случилось сразу несколько ЧП на железнодорожных путях. Так, во Владивостоке на станции «Океанская» погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается. Второй несчастный случай произошел на станции «Гайдамак». Там нетрезвый пешеход не заметил приближающийся состав, несмотря на звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но остановить такую махину не так то просто. Поезд задел человека, за его жизнь теперь борются врачи.

Напоминаем, находясь на железной дороге – проявляйте бдительность, не ходите по путям, пересекайте их в специально установленном месте, убедившись в отсутствии поезда.

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