Поезда-убийцы: в каком регионе Дальнего Востока люди чаще гибнут на железной дороге

ЧП на железнодорожных путях, увы, не редкость. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В последний день зимы, 28 февраля, житель Приморья обнаружил страшную находку: на железнодорожных путях лежало тело, а голова – в нескольких метрах под составом. Как произошла трагедия, предстоит выяснить специалистам, а «Комсомольская правда – Владивосток» напоминает, что подобные ЧП, увы, не редкость. За 2021 год на железной дороге пострадали 74 жителя Дальнего Востока, погибли – 38. За прошлые 12 месяцев под поезд попали 70 человек, из них умерли 36.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ДФО уточнили статистику по регионам. Так, в 2022-м в Приморье травмировались 46 жителей региона, из них погибли 23. В соседнем Хабаровском крае пострадал 21 человек, 11 из них умерли. На Сахалине и в Еврейской автономной области скончались по одному человеку.

Всего за два месяца 2023-го, с 1 января по 27 февраля, транспортные полицейские зафиксировали семь происшествий в Приморском крае, пять человек погибли. В Хабаровском крае произошло два ЧП, одно из которых – смертельное.

– Основные случаи травматизма на железной дороге происходят из-за несоблюдения, а зачастую игнорирования гражданами правил безопасного перехода железнодорожных путей, среди которых состояние алкогольного опьянения, переход путей в неустановленных местах или же в наушниках, – рассказали изданию dv.kp.ru в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машина застряла, приближался поезд: семейная пара чудом избежала трагедии на путях в Приморье

Полицейские спасли семейную пару из машины, застрявшей на ж/д путях в Лесозаводске (подробнее)

«Просто выполнили свою работу»: полицейские – о спасении семьи на железнодорожных путях в Приморье

Сотрудники полиции рассказали подробности ЧП на жд переезде в Лесозаводске (подробнее)

Горе-родители в Приморье оставили ребенка в запертом авто на железнодорожных путях

На помощь к девочке, оказавшейся в машине перед движущимся составом, поспешили очевидцы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.