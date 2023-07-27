День тигра в Уссурийске. Фото: Вадим ПОПОВ

Фестиваль «День тигра» состоится 29 июля в Уссурийске. Жителей и гостей города ждет разнообразная и красочная программа. Полосатое веселье начнется в 10 часов с зарядки. Весь день на центральной площади будут работать тематические площадки, а еще запланировано два концерта, – сообщает «Комсомольская правда –– Владивосток».

Расписание мероприятий на День тигра в Уссурийске

В 10:00 состоится зарядка с чемпионом для тех, кто хочет быть здоров и бодр. Легкая физическая нагрузка в начале дня позволит людям зарядиться энергией, которую позже можно будет потратить на танцы, песни и всевозможные активности в день полосатого хищника.

Параллельно с зарядкой стартует «Тигриный забег» (0+) для любителей утренних пробежек.

С 12:00 - 16:00 можно будет пообедать. Прямо на площади развернутся палатки Фестиваля уличной еды (0+).

С 14:00 - 18:00 пройдет выставка достижений муниципалитетов «Гордость Приморья».

С 14:00 - 17:00 время для песен и танцев на дневном концерте (0+).

Параллельно жители и гости города смогут узнать больше о полосатом хищнике в квест-игре «След тигра» (12+).

С 17:00 с площади стартует карнавальное шествие (0+). Толпа взрослых и детей в полосатых костюмах, с раскрашенными «тигриными» лицами будет гулять по Уссурийску.

С 18:00 откроется кинотеатр под открытым небом. Будут показывать фильм «Амурский тигр. Хозяин тайги» (12+).

В 20:30 начнется огненное шоу «Тигр – царь тайги» (6+).

В 21:00 выступит участница второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Асия (12+).

В 21:55 праздник подойдет к концу и всем гостям праздника покажут световое шоу (6+).

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в сентябре прошлого года во Владивостоке отменили костюмированное шествие и вечерний концерт в честь «Дня тигра».

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