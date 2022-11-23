Приморцы повстречали тигра по пути домой

Найдите тигра. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» поделились с редакцией фотографией амурского тигра, которого они встретили по пути домой. Полосатого хищника заметили неподалеку от деревни Речица в Шкотовском районе.

Какого-то особого интереса краснокнижная кошка к людям не проявила, хотя ее персона, конечно же, их заинтересовала. Да, встретить тигра в Приморье уже стало чуть ли не нормой, но одно дело читать об этом в публикациях СМИ и смотреть фотографии, а другое дело – увидеть вживую. Герои нашей истории посветили фарами в сторону тигра. Чтобы сделать удачные кадры и отправились домой, и это, между прочим, правильное решение. Ни в коем случае нельзя кричать, привлекать внимание хищника, махать руками из окон автомобиля. Иначе приятная встреча превратится в страшную историю. И уж точно не для полосатого.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о забавном инциденте с тигром в районе Лазовского перевала. Хищник гордо стоял на возвышенности, но приморцы уже подхватили милую шутку о том, что животное просто хотело покататься с горки.

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