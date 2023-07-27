Эхо далекой войны: 70 лет назад американцы сбили самолет, летевший во Владивосток

Трагедия произошла 27 июля. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Экипаж и пассажиры советского военного транспортного самолета ИЛ-12 стали последними жертвами трехлетней Корейской войны. 27 июля 1953 года в небе над Китаем безоружный самолет расстрелял американский пилот – капитан Ральф С. Парр.

Транспортник вылетел во Владивосток из Порт-Артура, где тогда находилась советская военная база, в 9:47 минут. На его борту находились шесть членов экипажа и 15 пассажиров – сержантов и офицеров ВВС Тихоокеанского флота, направлявшихся в отпуск. Среди них были летчики, военные медики и техники. Через 13 минут после взлета самолета в корейском селении Пханмунджом было подписано соглашение о перемирии, положившее конец войне между КНДР и Республикой Корея.

Еще через полтора часа в воздушное пространство Китая вторглась четверка американских истребителей F-86 Siber 335-й эскадрильи ВВС США. Обнаружив советский транспортник, американцы дважды облетели его, а на третьем заходе капитан Парр открыл огонь.

У советского самолета загорелись двигатели, после чего он взорвался и рухнул в четырех километрах от деревни Маоэрошань провинции Гирин. Позже расследование установило, что 6 человек погибли от пуль американского пилота, остальные – во время взрыва и падения.

Почему американские летчики решили напасть, точно неизвестно до сих пор. Американцы утверждали, что перепутали советский самолет с китайским и вообще, сбили его над территорией Кореи. Есть мнение, что капитан Ральф С. Парр просто хотел «догнать» счет сбитых им самолетов до 10 – «круглого числа», чтобы стать дважды асом, и ему было все равно, в кого стрелять.

Почему американские летчики решили напасть, точно неизвестно до сих пор. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Существует и конспирологическая версия, что в Ил-12 изначально должны были лететь высокопоставленные офицеры советского Тихоокеанского флота и партийные работники, или даже сам командующий Дальневосточным военным округом маршал Малиновский, и американцы охотились именно за ними. Но в последний момент планы советского командования изменились и вместо них на борт поднялись простые солдаты и офицеры.

Погибших советских летчиков сначала похоронили в Порт-Артуре, затем кремировали и перезахоронили в братской могиле в Жариковском сквере Владивостока. В 1955 году здесь установили обелиск с именами всех жертв той трагедии.

Совпадение это или нет, но 29 июля 1953 года, через два дня после нападения американцев, советские летчики-истребители ТОФ сбили возле острова Аскольда американский самолет-разведчик RB-50, который вторгся в советское воздушное пространство. Из 15 членов его экипажа выжил только один человек.

«Комсомолка» ранее уже рассказывала об этой трагедии

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