Новая реальность дальневосточного авторынка. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Япония расширила санкции против России. Все надеялись, что этого не произойдет, но нет, теперь привозить гибриды и машины с объемом от 1,9 литра в наши края запрещают. Новые правила вступают в силу уже 9 августа. Люди, мягко говоря, в шоке, хоть и догадывались о подобном исходе. Но переживания общественности вполне можно понять. Владивосток – один из самых автомобилизированных городов страны, большая часть водителей здесь ездит на «японках». Более того, основной поток машин на экспертов идет через приморские порты. В дальневосточную столицу часто приезжают за «новенькими» иномарками жители других регионов, либо же заказывают транспорт через местные фирмы с аукционов Страны восходящего солнца. Словом, на автомобильном бизнесе завязано многое

Только за этот год в приморская таможня оформила около 130 тысяч автомобилей. Что станет с ценами на авто, где теперь покупать машины – на эти и другие вопросы «Комсомолке» ответили приморские представители автобизнеса.

«ЗЕЛЕНКА – ВСЕ»

– Олег, здравствуйте, слышали «приятную» новость?

– Слышал, готовлюсь к возвращению в 2010-ый. Люди раньше выбирали из хорошего еще более лучшее, а теперь забываем про понятие беспробежное авто. По дорогам когда-то ездили старенькие «Королки», а потом все резко пересели на «Аквы», «Приусы» и так далее. За 500 тысяч рублей можно было купить машину, которая максимум 2-3 года поездила по Японии, теперь за эти деньги не купишь ничего. Люди будут просто искать менее битый автомобиль.

– Что уже происходит с ценами на «японки»?

– Для сравнения: полтора года назад я покупал «Дайхатсу Мира» 2016 года за 380 тысяч рублей, сейчас я везу эту же марку, но 2019 года, она мне встает в 700 тысяч.

– Так значит наступает новая эпоха вторичного рынка?

– Именно. Но есть одна загвоздка, низких цен ждать не стоит от слова совсем. Нормальной машины за миллион вы не найдете. Кто успел, того и тапки. Автомобильный рынок «Зеленый угол» окончательно канет в лету, пока вторичка будет радоваться. Кстати, маленьких перекупщиков рынок в итоге тоже съест и перемелет.

Япония расширила санкции против России. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Но мы ведь дружим с Китаем.

– Дружим, но более-менее целую машину вы сможете купить только от двух миллионов и выше. Если есть возможность, поставьте свое авто (если вы успели купить новую) в гараж и берегите, продадите через год за очень большие деньги, на них сможете купить в случае чего хороший автомобиль. Люди еще не отошли от новости про индексацию на утилизационный сбор с 1 августа, а тут такое. Я всегда говорил, если вы хотели купить хорошую машину, этим нужно было заниматься еще три года назад. Торопитесь, есть еще достойные варианты по доступным ценам на рынке, как минимум до конца августа.

Аналогичное мнение высказал автодилер Игорь, который уже не первый год работает в этой сфере.

«Цены явно взлетят. Поступлений больше не будет, кто успел растаможиться, тот успел. Учитывая, что информации о запрете ввоза час-полтора, то все или перестали торговать, или называют нереально завышенные цены. Кто-то на пять тысяч, а кто-то и на 125. Пока у людей шок от информации», – объяснил представитель автобизнеса.

По его мнению, главная проблема в запрете ввоза – лишение нас гибридов. Потому что именно они – подавляющее большинство ввозимых автомобилей. Это «Аквы», «Приусы», различные микроавтобусы. Специалист уверяет, рынок сократится на 80%, если не больше. Останутся только атмосферники объемом в 0,6 литра, литр, 1,3 литра – это совсем небольшой сегмент.

Также редакции удалось пообщаться с представителем одного из самых крупных экспортеров авто с аукционов Японии на Дальнем Востоке. Валерий Кауров, управляющий офисом компании СБТ во Владивостоке об этой ситуации:

– Предсказывают рост цен на запчасти и авто, вы как на это смотрите?

– Во Владивостоке подавляющее число автомобилей праворульные, в том числе гибриды. Соответственно, для них сейчас будут проблемы с запчастями, потому что их из Японии тоже нельзя будет отправлять. А использование параллельного импорта очень существенно удорожит и так недешевые запчасти. Но вот, что касается машин, трудно сказать. С одной стороны, раньше японские автомобили ценились, потому что они были недорогие и неприхотливые в обслуживании. А сейчас их будет ох как недешево обслуживать. Конечно, определенный ажиотаж будет, но я думаю, что через некоторое время все успокоится.

Авторынок «Зеленый угол» . Фото: КП – Владивосток

– Что случится с фирмами, которые занимались ввозом?

– Во-первых, там не все автомобили запрещены. Многие ввозить по-прежнему можно – полуторалитровые, один и восемь литра и так далее. Не гибридные, конечно. По очень грубым подсчетам, больше половины автомобилей, которые завозились в Россию, были либо гибридными, либо два литра и больше. Соответственно, сейчас будет попытка эти автомобили заменить. Условно говоря, если человек хотел купить двухлитровый автомобиль, то сейчас он попробует купить 1,5. Я не думаю, что будет падение в два раза. Но тут, одновременно, и санкции со стороны Японии и ужесточение в плане оформления со стороны России. Поэтому в ближайшие два месяца количество машин должно упасть.

– Дилеры будут переключаться на ввоз других машин?

– Те компании, которые работали под клиента, плюс-минус будут продолжать работу. Те, кто завозили для себя под каких-то временных грузополучателей, то есть, ребята, которые продавали свои автомобили на авторынке, у них сейчас достаточно большие проблемы. Если не продлят схему по параллельному ввозу, то не знаю, что случится с авторынком «Зеленый угол» даже через полгода.

– А параллельный ввоз подразумевает существенное удорожание машин?

– Да. Условно говоря, абстрактный «Филдер» среднего качества и средних лет вам обойдется в миллион рублей. А если он будет завезен на временное физлицо и потом перепродан вам, его цена будет уже полтора миллиона рублей. Разница либо пять тысяч рублей, либо 528 тысяч рублей за утилизационный сбор.

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