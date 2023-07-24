«От нашего авторынка ничего не останется»: какое будущее ждет автомобильный бизнес Приморья

Приморцы надеятся на лучшее. Фото: Дмитрий БРУШКО

На прошлой неделе в Японских СМИ появилась информация о том, что правительство Японии планирует запретить экспорт всех гибридных автомобилей, электромобилей, а также легковых машин с объемом двигателя более 1,9 литра. С 1 августа в России еще и проиндексируют утилизационный сбор на легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Владивостокские авторынки сразу же отреагировали на эти сообщения. О том, что происходит с ценами на машины и какова ситуация на рынке города рассказал представитель автобизнеса Игорь М. в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM.

— Что сегодня происходит на авторынке Владивостока?

В связи с последними новостями, ситуация тревожная. Изначально вообще говорилось не об индексации, а об увеличении утилизационного сбора с 1 августа. Эта мера может увеличить стоимость автомобиля в десятки раз.

— Как повышение утильсбора отразится на ценах на машины?

Однозначно, введение такой меры приведет к значительному сужению авторынка.

— Однако, если везти машину под собственные нужды, то утильсбор будет оплачиваться по старому тарифу

Да, это действительно так. В будущем из-за этого может выстроиться цепочка брокеров, но сейчас машин, которые везутся под заказ всего 20-30%. Однозначно, нас может ожидать падение ввоза машин. Покупка авто на аукционе все-таки сильно связана со страхом недоверия.

— Что нас ждет, если Япония все-таки введет запрет на поставку «гибридов», электрокаров и автомобилей объемом двигателя более 1,9 литра

Нас ждет очень резкое снижение ассортимента японских автомобилей. Все перечисленные машины занимают около 70%продаж. Также цена на оставшиеся автомобили может вырасти как в Японии, так и в России. Если повысят утильсбор и запретят ввоз ряда японских авто, то от нашего авторынка может и ничего не остаться.

— Бизнесмены на «Зеленом угле» отмечают, что если вдруг серьезное повышение утилизационного сбора все-таки будет введено, то есть вероятность, что упадет спрос на аукционах и цена на автомобили снизится

По моему мнению, автомобили будут продаваться даже по завышенной цене

— А что сейчас на авторынке пользуется спросом?

Хорошо берут «гибриды», автобусы, также часто берут машины из сегмента 1 литра и 0,6 литра.

— Уже сейчас можно заметить, что многие бизнесмены начали будто включать возможный повышенный утильсбор в цену машин и стоимость выросла

Цены просто подросли процентов на 10. Но пока это скорее всего не связано с увеличением утильсбора. Люди до последнего надеются, что повышения не произойдет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как запрет на экспорт подержанных японских автомобилей может сказаться на Дальнем Востоке.

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