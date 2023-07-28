Дрессировки у моря: в районе бухты Лазурная в столице Приморья появится дог-парк

В парке неподалеку от моря смогут выгуливать собак разных пород. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парк с зонами для выгула и дрессировки собак планируется построить в районе бухты Лазурная во Владивостоке, более известной как Шамора. Создание комфортной инфраструктуры для местных жителей и их питомцев – приоритетная задача проекта «Животные города В», который реализуется в дальневосточной столице.

«Это целый комплекс мер. Так, в этом году в партнерстве с застройщиками в городе установили более 50 дог-боксов, а при помощи городских фондов помогли обрести семью десяткам ранее бездомным собакам и кошкам. Следующим этапом хотим создать полноценный дог-парк, где горожане смогут отдыхать вместе со своими любимыми животными», – рассказала помощник главы администрации Владивостока Яна Красицкая.

Ранее «КП-Владивосток» подробно рассказывала о специальных урнах с пакетами для утилизации отходов, которыми помогут упростить прогулки с животными и сделают город чище. Что касается нового общественного пространства, по словам сотрудников мэрии города, для дог-парка уже выбрали земельный участок в районе улицы Адмирала Угрюмова, 1в. Отсюда недалеко до побережья. Так что после прогулки или тренировки вполне можно отправиться на пляж. Концепция парка сейчас разрабатывается совместно с кинологами, представителями фондов и архитекторами. По проекту, на просторной территории установят вольеры. Павильоны, беседки, а также оборудуют зоны для выгула собак разных размеров. Специалисты уверены, что комфортная зона для прогулок обязательно получится, но при учете мнений и особенностей места.

«После доработки проекта с учетом всех пожеланий планируется определить источники финансирования для реализации проекта. Рассматривается возможность привлечения и государственно-частного партнерства», – поделился руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров.

Стоит отметить, что недавно во Владивостоке состоялся всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Во время мероприятия премьер-министр РФ Михаил Мишустин по достоинству оценил разработку выпускника федеральной программы «Архитекторы.рф» по созданию комфортной зоны для выгула собак и удобства их хозяев. Мишустин отметил, что такие проекты вполне можно внедрять в Приморье.

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