Во Владивостоке улицы оборудуют дог-боксами – адреса

Так выглядят дог-боксы, которые можно встретить на улицах города. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

У многих жителей Владивостока есть собаки. Теперь в городе станет больше мест, где можно будет с комфортном погулять со своими четвероногими друзьями. В нескольких парках, скверах и придомовых территориях установят дог-боксы, специальные урны с пакетами для утилизации отходов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– С осени прошлого года мы начали установку дог-боксов в разных районах города. Первые появились там, где есть специальные площадки для выгула животных. Это Русская, 48, Покровский парк и Полевая, 3. Всего же планируем установить 50 таких малых архитектурных форм, – рассказывала Наталья Руденко, начальник управления городской среды мэрии Владивостока.

Также дог-боксы уже появились по следующим адресам: в сквере Хо Ши Мина на Борисенко, на аллее на улице Сахалинской и в сквере Надибаидзе. Скоро они появятся появятся в сквере Кутузова, на аллее Дениса Давыдова, Леопардовой набережной, на аллее улицы Анны Щетининой, в районе Вострецова, 4, Овчинникова, 18, Калинина, 217 и Черемуховой, 3.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что уборка за животными на улице – давняя проблема российских городов. Редакция попробовал разузнать, как дела с этим обстоят в столице Приморья.

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