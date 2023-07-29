JAC оказался в ловушке, водитель не пострадал. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по ПК.

Очередной мост в Приморье не выдержал тяжесть большегруза. ЧП случилось на первом километре автодороги «Григорьевка-Новожатково». Движение на аварийном участке перекрыто, организован объезд.

Конструкция пострадала во время проезда большегрузного автомобиля JAC, загруженного щебнем. При обрушении пролета, «тяжеловес» оказался задними колесами в своеобразной ловушке, частично рассыпав содердимое кузова. Водитель при этом не пострадал. Однако у виновника есть алиби, если так можно выразиться. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, перед мостом через реку Утесная с обеих сторон не установлены знаки «Ограничение массы» 10 тонн и «Ограничение максимальной скорости» 10 километров в час. При этом сама конструкция, построенная в 1980 году, находится в удручающем состоянии и признана аварийной. Длина моста составляет 12,04 метра, а ширина – 6,50. Специалисты отмечают, что с обеих сторон также отсутствуют леера. По факту выявленных нарушений сотрудники ГИБДД составили административный материал.

Пролеты не выдержали вес большегруза. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по ПК.

Объем работ на аварийном участке уже оценили представители Примавтодора. Судя по всему, дальнейшую судьбу моста определят на комиссии. Сейчас же движение по нему полностью перекрыто. Установлены дорожные ограничения – бетонные блоки, знаки, информирующие об объезде и проведении работ. Сам объезд организован в 50 метрах, по грунтовке.

«КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала, что многие мосты в крае построены еще в прошлом веке и со временем пришли в негодность. Поэтому происшествия на мостовых переходах отнюдь не редкость. В краевом правительстве отмечают, что на полную модернизацию нужны огромные деньги, мосты стараются реконструировать и строить в соответствии с бюджетом.

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