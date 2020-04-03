Хроника падения мостов на трассе Владивосток-Находка

На трассе Владивосток-Находка, протяженностью 185 километров, продолжается мостопад. Очередной мост не устоял 3 апреля в районе Романовки. Несколько пролетов обрушились прямо во время движения по мосту автомобиля. Сейчас специалисты рассматривают варианты объезда. «КП-Владивосток» решила напомнить хронологию падения мостов на популярной трассе.

23 февраля 2016 года – мост через реку Литовка – Новолитовск

Первым и довольно масштабным стало обрушение моста через реку Литовка. Тогда оказались разрушены два пролета из пяти. При этом конструкция сломалась, как раз, когда на мосту находился автомобиль. Экипажу понадобилась срочная помощь. В порче имущества обвинили водителя большегруза. Постройка нового моста, длина которого 144 метра (а с подъездами – 760 метров), заняла около трех лет.

Разрушенный мост в НоволитовскеФото: Сергей ЛАНИН

25 октября 2017 года – мост через реку Лобога – Смоляниново

На мосту в Смоляниново образовалась внушительная трещина, начали проседать опоры, после чего аварийную конструкцию закрыли. Дорожникам пришлось в срочном порядке отсыпать объезд. Однако альтернативный путь с периодичностью размывало во время сильных дождей. Взамен аварийной конструкции дорожники возвели новый мост, длинною 72 метра. Движение по нему было открыто 13 октября прошлого года.

3 апреля 2017 – мост в поселке Домашлино

Весной специалисты признали аварийным еще один мост на трассе Владивосток – Находка. На конструкции в районе Домашлино сместилась тротуарная плита. Дорожникам пришлось организовывать объезд.

16 августа 2019 – мост через реку Артемовка – Штыково

Прошлой осенью пришлось сначала ограничить движение большегрузов на мосту в Штыково из-за внушительной трещины, а после и вовсе закрыть проезд для всех. Транспорт пустили через временную переправу, попутно началось строительство нового моста. Сдать объект планируется в этом году, к концу июля. Длина нового моста вместе с подходами составит один километр, самого моста – 169 метров. Кстати в самом поселке осенью частично пострадал еще один мост. не выдержала часть пролета моста на дороге, соединяющей Штыково с другими районами Приморского края. Обрушение плиты произошло на 48-ом километре дороги Штыково — Ивановка — Реттиховка.

25 марта 2020 – мост в Фокино

На прошлой неделе был перекрыт мост в Фокино из-за разрушения опоры. Сначала на аварийном объекте открыли одну полосу для движения, а после пустили весь транспорт в объезд. На данный момент мост по-прежнему закрыт, специалистам предстоит решить, что делать дальше с поврежденной конструкцией.

3 апреля 2020 – мост через реку Суходол – Романовка

Сегодня рухнули пролеты моста через реку Суходол в Романовке. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, движение закрыто, транспорт отправляют в объезд через Партизанск – а это очень большой крюк для многих. Дорожники рассматривают два варианта: объезд со стороны Романовки или через технологический проезд в районе строящейся дороги, который при необходимости будет дооборудован для проезда. Специалисты еще в прошлом году начали проектирование нового моста, экспертиза должна состояться в этом.

26 октября 2018 года – мост через реку Осиновка – Михайловский район

Отметим, что, несмотря на большое количество происшествий на трассе Владивосток - Находка, жертв всякий раз удавалось избегать. Однако не всегда мостопады в Приморье заканчивались так. Стоит упомянуть и об одном из самых серьезных и трагических разрушений моста.Трагедия произошла в Михайловском районе и запомнилась она многим приморцам. По стечению обстоятельств, мост рухнул, когда на нем находились фура и малолитражка. Большегруз буквально расплющил маленькую машинку, в которой находились молодая женщина с ребенком. Спасти их не удалось. Вся ответственность в очередной раз легла на плечи дальнобойщика.

Разрушение моста обернулось настоящей трагедиейФото: Архив "КП"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На трассе Владивосток - Находка ограничено движение грузовиков из-за трещины в мосту

У моста в Штыково установлено ограничение в 10 тонн, которое большегрузы и автобусы игнорируют [фото, видео]

В Приморье в сентябре закроют проед по аварийному мосту в Штыково

Движение на время ремонта будет осуществляться через временную переправу (подробнее…)

"Все колом": у временного моста в Смоляниново водители сами себе организуют реверсивное движение

Путь из Владивостока в Находку и обратно теперь занимает гораздо больше времени, чем обычно [фото]

ПО ТЕМЕ:

Движение по трассе Владивосток-Находка парализовано из-за прошедшего мощного ливня

Дождями размыло временный переезд под Смоляниново [видео]

Осенний мостопад: очередная конструкция не выдержала в Приморье

Автомобилисты на свой страх и риск продолжают пользоваться мостом (подробнее…)

В Приморье при обрушении моста под Осиновкой погибло два человека

В салоне автомобиля Mazda Demio, прижатого фурой, в момент аварии находилась 25-летняя женщина и трехлетняя девочка [фото, видео]

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Как и почему в Приморье обрушился автомобильный мост

Виновным в происшествии могут признать водителя большегруза. [ВИДЕО]

Аварийный мост в Фокино полностью перекрыли

Транспорт отправляют в объезд через второстепенные городские улицы [фото]

Мостопад продолжается. На трассе Владивосток - Находка снова ограничено движение

Проблема с мостом в Фокино: легковой транспорт проезжает, а большегрузы отправляют в объезд через Партизанск [фото]