«Пока молоды, есть силы и возможности – надо ехать»: что влечет приморскую молодежь работать на крайнем севере?

Второй год подряд строительные отряды из Приморья работают на объектах ЗАО «Энергострой». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Около 100 студентов – представителей строительных отрядов Приморского края сейчас находятся в Норильске и строят часть завода на объекте ПАО «ГМК «Норильский никель» имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоты». Они проводят свои летние каникулы усердно работая, но делают это с удовольствием. «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила с руководителем строительного направления Приморского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды», командиром трудового проекта «Заполярье» Светланой Первачук и узнала об особенностях работы дальневосточников в Красноярском крае.

– Норильск находится так далеко от Владивостока. Как вы сюда попали?

– Второй год подряд строительные отряды из Приморья работают на объектах ЗАО «Энергострой». Это один из немногих работодателей, который предлагает нам хорошие условия проживания, достойную заработную плату. Компания работает по всей стране, и куда нас отправят в очередной год – загадка. В этом году рабочая потребность возникла на объекте ПАО «ГМК «Норильский никель» имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоты». Для этого был организован студенческий трудовой проект «Заполярье». Сейчас мы уже готовим часть оборудования к первому запуску.

Светлана Первачук. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Сколько человек и из каких вузов поехали на проект? Какие виды работ выполняют?

– В трудовом проекте, организованным Приморским краем, принимают участие четыре отряда из двух субъектов Российской Федерации: Дальневосточного федерального округа и Центрального. ССО «Энергия», ССО «Босфор», ССО «Энергетик» из г. Владивосток представляют студенты Дальневосточного федерального университета и КГА ПОУ Промышленного колледжа энергетики и связи. Также на проекте находится совсем молодой отряд ССО «Чижовец 44» из Костромы. Помимо нас, сюда приехало еще около 70-и студентов из Свердловской области, с которыми мы также поддерживаем взаимодействие. Всем ребятам от 18 до 23 лет.

Мы выполняем электромонтажные работы: тянем кабель, подключаем оборудование, пожарную сигнализацию, прокладываем кабельный лоток и все, что имеет отношение к электромонтажу. Помимо этого девушки трудятся в производственно-техническом отделе (ПТО) и охране труда. Также, четыре участника движения трудоустроены как мастера строительно-монтажных работ (СМР) и будучи студентами уже получают опыт руководства и организации рабочей бригады, а также берут ответственность за выполненный объем.

– Что заставляет студентов менять каникулы на тяжелую физическую работу на другом конце страны?

– Пока молоды, есть силы и возможности – надо ехать. Когда мы еще побываем в самых отдаленных местах страны? Конечно, новенькие ребята всегда едут из-за возможности хорошо заработать. На вахте вас кормят и обеспечивают жильем. Так что в свои 18 лет можно привезти домой достаточно крупную сумму. Ребята постарше, да и я тоже, едут не сколько за деньгами, столько за новыми впечатлениями и рабочим опытом. Представьте, вы только перешли на второй курс, встречаетесь со своими одногруппниками после лета в новом учебном семестре. Они рассказывают, как работали на строительстве условного загородного дома. А вы на строительстве крупного завода где-то на крайнем севере! Конечно, после такого лета вы не только получаете колоссальный профессиональный опыт, но и совершенно новые эмоции, воспоминания, знакомство с новыми культурами, менталитетом. Да и что может быть лучше работы плечом к плечу со своими товарищами?

Спевка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Руководство проекта: командир и комиссар. Чем они занимаются?

– Я как командир проекта занимаюсь трудоустройством студентов, решаю проблемы, которые возникают на протяжении всего летнего трудового семестра: от бытовых, межличностных до производственных. В общем, слежу, чтобы все вернулись домой целыми, невредимыми и соблюдали рабочий график. Также веду диалог с администрацией города Норильск и Каеркан, согласовывая наши мероприятия. Нам выделили помещение под нашу досуговую программу. Огромная благодарность отделу молодежной политики Управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политики Администрации города Норильска, что откликнулись на наш запрос и теперь у нас есть крыша над головой, чтобы проводить свои мероприятия! Большего нам и не надо, потому что, по опыту предыдущих проектов, мы знаем, как устроить крутое мероприятие при минимуме ресурсов.

Комиссар проекта отвечает за дисциплинарную и культурно-развлекательную часть нашего лета. Все мероприятия, вся программа лежит на нем. Он тот, кто создает воспоминания, настроение и тягу ребят вернуться на стройку с отрядом в следующем году.

– Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

– В свободное от работы время мы либо стоим в очередь на стирку, либо побыстрее стараемся лечь спать. Рабочий день начинается в 7 (с утра еще ехать минут 30 до завода), а заканчивается в 20 вечера, а у кого-то в 21. Несмотря на это, сейчас ребята начинают готовиться к предстоящим конкурсам! Днем работа, а ночью весь отряд рисует плакат или готовит номер на конкурс-визиток. Мы же отрядники. Молодость прощает, а мы тут не просто чтобы «работать», мы тут, чтобы жить на максимум. Это и называется романтика студенческой стройки.

Наш план мероприятий из года в год примерно одинаков и прописан многими годами ранее. Но мы стараемся мешать традиционные конкурсы с чем-то новеньким. Из обязательных мероприятий: спевка, когда все студенты образуют круг и поют стройотрядовские песни под гитару; конкурс касок, агитационных плакатов, интеллектуальный турнир, творческий фестиваль. Из побед в этих активностях, а также выработке выбирается лучший отряд проекта. Из не конкурсной программы – мы празднуем 23 февраля, 8 марта летом (у нас это называется 23 феврюля и 8 маргуста). А вообще список классических мероприятий гораздо больше. Это и целинные лагеря, и спартакиада, и празднование Нового года летом.

– Какие особенности проекта именно в Норильске? Чем «Заполярье» отличается от предыдущих проектов?

– Конечно, особенностей тут много и связаны они в большинстве случаев с районом строительства. По приезде из аэропорта нас встречал рой комаров. Это просто огромные кровожадные облака насекомых, от которых отмахивайся – не отмахивайся, их станет только больше. Следующее –полярный день. Мы с ребятами уже почти месяц не видели, как солнце садиться за горизонт, не говоря уже о звездах и ночи. Формально, полярный день закончился, но пока солнце садиться за горизонт примерно на полчаса, так что все равно видно его лучи. Также, недавно тут шел снег! Середина лета, а мы видим хлопья снега! Ну, где еще можно с таким столкнуться? Когда тепло – комары, а когда холодно – снег.

Конкурс касок. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Из рабочих тяжестей – некоторые парни попали в ночную смену, а тут очень тяжелая экология. Мы работаем рядом с действующим заводом, где регулярно происходят выбросы серы (в этом случае, с определенного участка снимают людей), и идут дожди из серной кислоты (если дым от трубы дует в нашу сторону и в это время капает дождь). Нужно постоянно быть на чеку, соблюдать все правила техники безопасности и при первых симптомах простуды или отравления идти к врачу.

Также, нам очень повезло, что объект не является закрытым. Мы можем фотографироваться, выходить в город и там проводить свои мероприятия, чего нам очень не хватало в том году на Сахалине.

– Сколько зарабатывают студенты на летних стройках? От чего зависит зарплата?

– За два рабочих месяца студенты привозят около 120 000, если мы говорим о работе «на выезде», как у нас. Заработная плата зависит от региона, где идет строительство и от количества отработанных часов. Например, в Норильске у всех работников на 10% больше зарплата, чем на других объектах и все переработки оплачиваемые. Большую роль играет качество работы и общий уровень дисциплины: хорошему работнику в конце месяца положена премия, а безответственному – наказание рублем. Еще заработная плата зависит от занимаемой должности: инженер ПТО получает больше, чем электромонтажник, а мастер СМР еще больше. Но чтобы вас со студенческих отрядов взяли на более высокую должность – нужно иметь хотя бы одно лето за плечами. В городе ребята за 2 месяца зарабатывают около 70-100 тысяч рублей. Но там и работа по 8 часов в день с выходными, а мы, как вахтовики, работаем по 12–13 часов с графиком 7 через 0.

Стройотряд. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Это очень тяжелая физическая работа. Всех ли желающих берут на стройку? Или есть какие-то критерии отбора?

– Берут всех! Единственный критерий – быть здоровым по медкомиссии. Чего не знают – обучим прямо на месте. Конечно, у парней есть 100% шанс. Насчет девочек мы не знаем до самого конца, но очень пытаемся принести вклад в изменение системы и показать, что мы работяги даже лучше! Пока прекрасную половину человечества массово стали брать в офисы. Это уже большой шаг! Дальше собираемся и площадку оккупировать. Если к последнему сообщению вы относитесь скептично, то два прошлых года подряд девушки тоже работали наравне с мужчинами. Все живы, здоровы и счастливы.

– Тяжело ли быть девушкой, а тем более девушкой-руководителем на строительном объекте, где вокруг полно мужчин?

– Честно, тяжело. Когда люди слышат, что я мастер СМР они два раза переспрашивают: «Кто? Ты??». Даже несмотря на то, что я уже 3-й год на стройках, имею профильное высшее образование и в целом, люблю это дело всем сердцем. Как мне сказала моя коллега (старший мастер): «Готовься, что каждый раз тебе придется заново доказывать всем вокруг, что ты что-то можешь». И это так. Попав на площадку в качестве мастера, меня сначала посадили на отчеты, не допуская до моих же должностных обязанностей. Поэтому, девушки, кто хочет выбрать такой путь, готовьтесь, что он от самого начала и до самого конца будет наполнен борьбой. Вы не должны показывать слабость, слез, страха. Вы должны обладать даже большим уровнем знаний и компетенций, чтобы на вас посмотрели всерьез. И только лишь за одну возможность проявить себя – придется очень много работать.

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