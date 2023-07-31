Мы видим, кому отдавать нельзя: волонтеры дальневосточной столицы о том, как они ищут хозяев «бездомышам»

Каждый желающий мог завести нового друга в семью. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Дом, полный любви, тепла и заботы – это то, чего они лишены. 29 июля прошла благотворительная выставка-раздача бездомных животных у входа в торговый центр «Калина Молл». В этот жаркий летний день здесь собрались около 60 «брошенок», которых объединила одна общая цель – найти любящих хозяев и обрести дом. Половине из них это удалось. О том, как неравнодушные люди помогают бездомным животным – в материале «Комсомольская правда-Владивосток».

«Спасем жизнь»

Волонтерское движение «Спасем жизнь» существует уже около 15 лет. Это люди с большим добрым сердцем, неравнодушные к проблеме «бездомышей». Волонтеры ежемесячно проводят благотворительные выставки-раздачи животных. В этот раз яркие палатки с котятами и щенками развернулись у входа в торговый центр «Калина Молл».

«Волонтерство – это огромный труд: моральный и физический тоже. Поэтому редко бывает, когда люди задерживаются здесь годами. Тем не менее они есть. Постоянных участников у нас около 10 человек. Это все неравнодушные люди, которые спасают животных своими силами и средствами», – рассказала организатор волонтерского движения «Спасем жизнь» Лилия Драчева.

Это был выходной, да еще и жаркий. Многие уехали отдыхать на море, поэтому людей на выставке было мало. Но мероприятие планируется за месяц. Предугадать погоду за такой большой промежуток времени сложно. Волонтерам приходится адаптироваться к тому, что есть.

Для пушистиков все очень здорово организовали: навесы, спасающие от солнца и жары, вентиляторы, веера, вода. Некоторые волонтеры с подопечными забегали на несколько минут в холл торгового центра, чтобы охладиться. Однако не все животные смогли приспособиться к погодным условиям: самые пушистые и взрослые «бездомыши» после обеда вернулись домой. И все же это не помешало 30 котам и кошкам и одному щенку найти хозяев.

Щенят берут редко. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

«Животные отдаются по договору о гуманном обращении, с кураторством, с нашей помощью в стерилизации: это какие-то скидки в ветклиниках, консультации от врачей. Есть также возможность вернуть «бездомыша» назад. Мы надеемся, что таких случаев будет мало. Они и сейчас редки», – поделилась Лилия.

Каждый новоиспеченный хозяин проходит собеседование. При себе обязательно нужно иметь паспорт, это необходимо для заполнения договора. Человек должен быть готов к тому, что он берет ответственность за животное. Именно это и проверяют волонтеры в ходе беседы.

«У нас бывают случаи, когда мы отказываем и не отдаем животное. Люди обижаются и иногда психуют. Но мы видим, что они не готовы. Определяем это по их отношению к животным, возможности позаботиться. Важно также, чтобы все члены семьи были готовы к появлению питомца. Уже как-то чувствуем отношение людей к животным. Но редко случается, когда мы отказываем», – объяснила Лилия.

В основном на выставке присутствовали представители кошачьего вида. Обычно за все мероприятие новый дом находят от 30 до 50 животных. Собак же не так охотно разбирают. Здорово, если хотя бы один щенок пристроится. Однако был случай, когда за выставку удалось найти дом пяти собакам, пока что этот рекорд не побит.

Есть и другая проблема у преданных друзей человека, с которой также борются волонтеры – живодерство и собакоедство.

«Собак мы стараемся самостоятельно отвозить, потому что в Приморье нередки случаи, когда их едят. Поэтому здесь мы крайне осторожны. Призываем всех волонтеров города быть внимательнее при поиске дома для собак», – объяснила организатор волонтерского движения.

Разбирают котят и взрослых кошек. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Наконец-то я дома!

Если животные долго находятся на передержках, то тут уже волонтерам приходится их называть. У котят и щенков, как правило, нет имен, потому что их быстрее всего разбирают. У взрослых почти всегда есть. Переименовать возможно, но в основном хозяева оставляют имя.

Так, например, на выставке была взрослая кошка Шуба. Необычное имя для питомца. А назвали ее так, потому что из всего помета она была самая пушистая.

«Остальные все гладкие. Их разобрали сразу, остались только Шуба и ее братец Борис. Но он у нас психованный, забрали себе», – поделился историей кошки волонтер Константин.

Шуба уже три года не пропускает ни одной выставки, пытается найти себе хозяев. По словам Лилии Драчевой бывает так, что животные год-два регулярно ездят на благотворительные раздачи, но потом все-таки их удается пристроить. А Шуба уже настоящий «ветеран выставки». Три года не могли ей найти дом. Она красавица, все всегда ей улыбаются, играются с ней. Для волонтеров это настоящая загадка, почему она так надолго задержалась у них. И вот сегодня свершилось чудо, нашлась для кошечки хозяйка.

Кошка Шуба. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

«У меня была кошка, но так случилось, что она погибла. Мне очень ее не хватает. Поэтому хочется, чтобы дома появился новый питомец, о котором я смогу заботиться. Сразу думала, что заведу взрослую кошку, а не котенка. Потому что малышей быстро все разбирают. Взрослым найти хозяев сложнее. И вот подружка мне рассказала об этом мероприятии. Я пришла и нашла тут свою Шубу», – рассказала новая хозяйка кошечки Наталья.

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