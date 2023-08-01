В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Общее количество осадков может составить до 100 милиметров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже завтра летний зной в Приморье местами сменится дождями и грозами. Синоптики предупредили о сильных и очень сильных осадками в некоторых районах края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Следующие два дня погоду в Приморье будут определять активные фронтальные разделы. Так, в период со 2 по 4 августа в Приморском крае будет действовать штормовое предупреждение. В некоторых районах края пройдут дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами и сильным ветром. Общее количество осадков может составить до 100 миллиметров, что может вызвать паводки и поднятие уровня воды в большинстве рек Приморья.

Как сообщает начальник Примгидромета Борис Кубай, уже сегодня вечером на севере края пройдут кратковременные дожди с грозой, которые будут усиливаться вплоть до вечера 3 августа. Жара на время дождя спадет.

Долгожданные осадки не обойдут стороной и Владивосток. Уже завтра утром в городе начнется небольшой, местами умеренный дождь, который продлится до вечера 3 августа. Температура воздуха в столице Дальнего Востока может упасть до 22°С.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, когда жара уйдет из Приморья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жара уйдет, но придут ливни с грозами: Борис Кубай – о погоде в Приморье

Главный синоптик Приморья назвал дату прекращения жары (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.