Необычное оптическое явление удивило приморцев в большой церковный праздник

Круговая радуга появилась вокруг солнца. Фото: Нарад АНАНЬЕВ.

Жители Владивостока стали свидетелями необычного природного явления в этот вторник. Гало – это оптический феномен, светящееся кольцо преимущественно вокруг солнца или луны. Иногда его называют круговой радугой. «Комсомольская правда – Владивосток» не раз писала о гало, но есть еще кое-что необычное в этом случае. Оптическое явление показалось у монастыря в большой церковный праздник.

1 августа верующие отмечают день памяти преподобного Серафима Саровского. К нему обращаются с молитвами в сложных ситуациях, чтобы получить исцеление и указание на верный путь в самых запутанных делах. Так совпало, что именно в этот день над монастырем появилось гало – редкий феномен.

Если рассматривать случай с научной точки зрения, то феномен считается признаком изменения погоды, как ранее поясняла «КП» редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Гало видно, когда небо затянуто тонкими перистыми облаками, а они появляются первыми в череде фронтальной облачности. Смотреть на явление опасно: лучше делать это в солнцезащитных очках.

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