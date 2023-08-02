Мама не поможет: в лагере «Металлист» на Камчатке издевались над ребенком

Над ребенком издевались в комнате, пока рядом не было взрослых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Камчатке началась проверка по факту причинения побоев и издевательств над ребенком в детском лагере «Металлист», сообщает «Комсомольская правда-Дальний Восток» со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации по Камчатскому краю.

В сеть попало видео, на котором несколько молодых людей издеваются над несовершеннолетним ребенком. На кадрах заметно, как воспитанника лагеря хватают за волосы, бьют головой об его собственные колени.

«Мама не поможет и Ларисочка тоже», – с издевкой говорит один из обидчиков.

Все это время один из толпы зевак, которые находились в комнате и просто смотрели, не пытаясь помочь, снимал все действия на телефон, пока ему не сказали убрать камеру. Следственный отдел по городу Елизово, выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности обидчиков. Специалисты проверят лагерь.

Редакции удалось связаться с одной из отдыхающих. Девушка неоднократно приезжала в лагерь. Она рассказала, что это место из себя представляет.

– Что вы можете рассказать об этом лагере?

– Я очень много раз отдыхала в «Металлисте», даже побывала в кадетском отряде. Там 5 отрядов: для «малышей» (примерно 5-7 лет), для начальных классов (с 8 до 12 лет), старший отряд (13-16 лет), казачий (дети всех возрастов) и отряд для ребят из детского дома.

– Как там обстоят дела с обустройством, вожатыми и досугом ?

– Все познается в сравнении. Я была и в других лагерях. Но в «Металлисте» объективно вкусное и разнообразное питание. Также там не приходилось драться за душ, мыться пускали в любое время и особо не ограничивали, как например в других местах, где давали час времени на 40 человек. Вожатые вкладывали душу в развлекательную программу, помимо обычных для лагеря мероприятий были и поездки на катамаранах, пейнтбол, каждый вечер, когда не было дискотеки, мы смотрели фильмы.

– Вы слышали о том, что произошло в лагере?

– Да и мне попалось на глаза видео. Это на самом деле ужасно. Как мне кажется, это ребята из старшего отряда, они достаточно взрослые, чтобы понимать, что они творят.

– Как вы думаете, как вожатые могли это допустить?

– На отряд есть всего двое вожатых, они физически не могут за всем уследить, хоть и обязаны. Я не знаю, в какое время это произошло, может быть это была планерка, куда уходит один из вожатых, а второму нужно следить за 40 детьми. Но странно, что крики никто не услышал.

– С вами подобных ситуаций не происходило?

– Меня никто не обижал, но был один инцидент в моей смене, но тут больше про халатность персонала, нежели про буллинг (издевательства). Я очень сильно страдала по мальчику, а он не отвечал мне взаимностью, ухаживал за другой. Доходило до истерик. Подросток, эмоции тогда взяли верх. Вожатые не придумали ничего умнее, как закрыть нас в комнате, устроив якобы свидание. Тогда я не осознавала, что эти люди поступили неправильно. Спустя несколько лет я понимаю, то, что они сделали – максимально халатное отношение к своим обязанностям. А еще был случай, когда я поранилась, хоть порезы были не глубокие, в медпункт отвести меня стоило. Кстати, родителям о травме тоже не сообщили.

Редакция попыталась дозвониться до самого лагеря, но пока что трубки там не берут. Мы готовы выслушать вторую сторону конфликта. В следственном комитете редакции объяснили, что более точной информации по инциденту дать не могут, идет проверка.

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