В деле о взятии подростка в плен на базе отдыха в Приморье появились новые подробности

Хасанскому похитителю предъявлено обвинение уже по двум статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завершили расследование уголовного дело о взятии в плен 14-летнего подростка на базе отдыха в Хасанском районе. Не раз судимому мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчину подозревают в том, что он ночью 29 июня приехал на базу отдыха в селе Витязь и выкрал ребенка. Случилось это из-за ссоры насчет денег с другим мужчиной, его работодателем. Тот задолжал ему денег. Тогда похититель выкрал 14-летнего сына неприятеля. Он угрожал подростку арбалетом и пристегнул хомутами к бетонному кольцу. Пока злоумышленник пытался шантажом получить деньги, школьник освободился и рассказал обо всем полиции.

Теперь хасанскому похитителю предъявлено обвинение уже по двум статьям: по части 2 статьи 127 «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, совершенное с предметом, используемым в качестве оружия» и по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

Также выяснилось, что мужчина уже был ранее судим. Сначала его поместили в СИЗО, теперь дело передают в Хасанский районный суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что мальчик не растерялся и принялся кусать пластмассовые жгуты, таким образом он и смог выбраться. Всего в лесу он просидел два часа.

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