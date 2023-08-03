Город готовится к удару стихии. Фото: Дмитрий Ефремов.

Дождь, начавшийся в приморской столице после довольно длительного периода засухи, может усилиться. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в крае объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются не только 3, но и 4-5 августа. Поэтому все службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы. В готовности и оперативные бригады дорожной службы краевого центра МБУ «Содержание городских территорий», которые специально сформировали для устранения возможных последствий разгула стихии.

Во Владивостоке, с его сложным рельефом, при ливнях довольно часто происходит подтопление низин. Чтобы максимально быстро спускать воду на сложных участках специалисты подняли решетки на сетях ливневой канализации.

«Во время сильного дождя в низменные точки Владивостока с косогоров практически молниеносно направляются потоки воды, и принять все объемы дождевых вод система одномоментно просто не может. Поэтому чтобы обеспечить более быстрый спуск воды с дорог в этих местах, поднимаем решетки на сетях ливневой канализации. Это увеличивает площадь сбора и, соответственно, обеспечивает более быстрый ее спуск в систему водоотведения», – прокомментировали в городской дорожной службе.

Сотрудники предприятия уже открыли ливневки на Космонавтов, Набережной, Калинина, Иманской, Русской, Борисенко, в районе стадионов «Динамо» и «Строитель» и по другим адресам. Участки выбраны не случайно – именно здесь чаще всего скапливается вода во время сильных дождей.

Основной удар стихии ожидаются в ночь на 5 августа. Синоптики прогнозируют осадки с грозой и усиление ветра до 20 метров в секунду. Общее количество осадков может составить 50 миллиметров. Это треть от месячной нормы.

В Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока отметили, что жителям города лучше воздержаться от дальних поездок, особенно за пределы населенного пункта. Автомобилистов просят проявить бдительность и соблюдать скоростной режим, учитывая погодные условия. Также владельцам машин стоит обдумать места парковки и не оставлять движимое имущество рядом с большими деревьями, вблизи подпорных стен и рекламных конструкций.

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