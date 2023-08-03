Приморский нацпарк поделился кадрами, как медведи добывают мед

Так медведь отдирал кору с дерева, чтобы достать мед. Фото: принтскрин видео.

В приморском национальном парке «Земля леопарда» весело проводят время не только тигры с леопардами, но и гималайские медведи. Недавно один из них несколько дней залезал на дерево ради меда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Упорству этого медведя можно позавидовать. Специалисты рассказали, что к своей цели хищник шел и днем, и ночью, и в жару, и в дождь. В итоге он добрался до заветного меда.

«Забравшись на дерево, косолапый несколько дней отрывал от него кору, чтобы добраться до «жидкого золота». В конечном итоге «лунному» медведю удалось разорить пчелиный улей», – отметили сотрудники парка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье гималайский мишка проснулся после зимней спячки и «станцевал» для фотоловушки. На самом деле косолапый просто вышел почесаться о ствол дерева, чтобы оставить запаховую метку, отмечают специалисты, но сделал это ритмично и мило.

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