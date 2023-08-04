Проезда нет: какие районы Приморья затоплены после удара стихии

Подтопление дороги в районе села Орловка.

Из-за сильных осадков, которые обрушились на Приморье в ночь с 3 на 4 августа, на севере региона зафиксированы переливы дорог. Больше всего от удара стихии пострадали Красноармейский и Лесозаводский округа и Дальнереченский район, рассказали в пресс-службе минГОЧС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Наибольшее количество дождей выпало в Красноармейском округе – 94 миллиметра. Здесь размыло трассу Дальнереченск – Рощино – Восток, бригада ВСК-1 уже восстанавливает поврежденную дорогу с помощью автогрейдера и самосвала.

Перелив образовался и в Дальнереченском районе на трассе Дальнереченск – Ариадная. Затруднено сообщение с несколькими населенными пунктами: Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига, однако есть альтернативный проезд через село Уборка.

О ЧП в Лесозаводском округе «Комсомолка» писала ранее. Здесь в ночь на 4 августа с двух сторон размыло подъезды к мосту на 5-м километре трассы Хабаровск – Владивосток – Иннокентьевка. Также пострадал автомобиль, который провалился в образовавшийся разлом, но ни водитель, ни пассажир не получили ранения.

Еще один перелив в округе зафиксировали в районе села Орловка. Длина водяного потока составляет 100 метров, а глубина варьируется до 40 сантиметров.

Связь со всеми населенными пунктами края не нарушена.

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