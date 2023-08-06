Супертайфун KHANUN близко: в Приморье объявили новое штормовое предупреждение

Центр тайфуна в ночь с 10 на 11 августа может оказаться над Владивостоком. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, чего жителям края ждать от приближающегося тайфуна KHANUN. Дожди лишь усилятся и распространятся на территорию всего региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ливни, которые идут сейчас – это продолжительная память о тайфуне Доксури, который, как барическое образование, прекратил свое существование над Китаем. Тем не менее, он принес перенасыщенную паром воздушную массу, из-за которой и идут осадки.

«К сожалению, затяжные дожди продолжатся и в понедельник, а далее вполне вероятно слияние полярного фронта со шлейфом тайфуна KHANUN и дожди могут еще больше усилиться и распространиться на территорию всего края», – добавил Кубай.

Тайфун KHANUN продолжит двигаться на восток по 28-й широте и примерно в понедельник, 7 августа, подойдет к меридиану Владивостока. Центр тайфуна в ночь с 10 на 11 августа может оказаться над Владивостоком, а в ночь на 12 августа — над Хабаровском. Ситуация на реках края может оказаться чрезвычайной, они уже выходят из берегов. Также вероятны ураганные ветры, штормовые нагоны на побережьях, опасное волнение, сели и оползни.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ливни, обрушившиеся на Приморье с 4 августа, и продолжающиеся до сих пор, уже наделали бед. Перемыты некоторые участки дорог, не устояли инженерные постройки и пострадали огороды. Посадки во многих районах края оказались затоплены.

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