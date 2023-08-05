Дороги размыты, огороды уходят под воду: приморцы показали масштабы стихийного бедствия

Дороги в некоторые населенные пункты размыло. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Ливни, обрушившиеся на Приморье с 4 августа, и продолжающиеся до сих пор, уже наделали бед. Перемыты некоторые участки дорог, не устояли инженерные постройки и пострадали огороды. Посадки во многих районах края оказались затоплены. Очевидцы поделились кадрами в сети.

Так, река вышла из берегов по дороге к селу Пухово в Анучинском районе.

Как сообщает пресс-служба правительства края, перелив зафиксирован на 28-33 километрах дороги Анучино – Еловка – Муравейка, вода пребывает. Легковые авто вряд ли уже проедут.

По сообщениям очевидцев, подтопило проезд и к селам Глубинное и Красный Яр в Красноармейском районе.

Серьезно пострадали огороды в Чугуевском районе. Одна из местных жительниц поделилась кадрами с затопленным огородом, даже по видео понятно, что женщина сильно переживает.

5 августа губернатор Приморья провел селекторное совещание с главами пострадавших от дождя муниципалитетов. Глава края поручил оперативно реагировать на все возникающие из-за ливня последствия и уделить особое внимание паводковой ситуации.

В субботу образовался перелив длиной до 800 метров на участке 78 километра трассы Дальнереченск – Ариадное. В зоне подтопления находятся 98 придомовых территорий, там проживают 170 человек. Объехать место затопления можно через село Уборка Чугуевского округа.

На восьмом километре трассы Хабаровск – Владивосток – Орловка образовался перелив длинной до 100 метров. Проехать может только техника повышенной проходимости. Вода отрезала от большой земли 29 жителей села.

Что касается размытого дорожного полотна на третьем километре дороги Хабаровск – Владивосток – Иннокентьевка, подрядчик приступил к работам по восстановлению объезда. Специалисты ждут спада воды для установки водопропускных труб.

На данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», ливни с грозами ожидаются в крае не только на выходных, но и в начале новой рабочей недели. На Приморье может выйти тайфун KHANUN.

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