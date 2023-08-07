Ситуация критическая: названы даты, когда по Приморью ударят сильные дожди

Непогода обрушилась на Приморье. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей и гостей Приморского края просят не покидать пределы населенных пунктов из-за надвигающихся ливней. В связи с обострением фронтальных разделов во Владивостоке и в южной половине края ожидается ухудшение погодных условий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

В ведомстве предупредили, что сильные ливни стоит ждать днем 7-го и ночью 8 августа. Дождь обещает принести в край до 50 миллиметров осадков за 12 часов, а то и меньше. Где-то и вовсе за час прольется до 30 миллиметров.

«Нужно быть готовыми к тому, что продолжится развитие дождевых паводков с подъемом уровня воды до 1,5 метра», – добавили в пресс-службе МЧС.

Приморцев также предупреждают о том, что на отдельных участках рек вода достигнет критических отметок. Это приведет к подтоплению дорог, сельхозугодий, низководных мостов, хозяйственных объектов, низких мест в населенных пунктах.

Кстати, не только автолюбителей предупредили об опасности, это касается и владельцев маломерных судов. На время буйства стихии следует воздержаться от выхода в море. Напоминаем, если вы попали в беду, обращайтесь по номерам: 101 и 112.

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