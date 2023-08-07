Большие волны мешают перевозке: в Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове

Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа. Фото: краевое министерство по делам ГО и ЧС

В Приморье 17 ребят, которые приехали на необитаемый остров Аскольд ради участия в молодежном слете, не могут вернуться домой из-за непогоды. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС.

«Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди: ученые и краеведы», – рассказали в министерстве.

На острове у ребят есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек и медикаменты. Они ночуют в щитовых тепловых домиках, которые выдерживают шторм. Также в лагере есть стационарная кухня, а топливных запасов хватит на неделю.

Редакция «КП – Владивосток» связалась с организаторами лагеря, которые рассказали о том, как обстоит ситуация с ребятами:

«У нас беспрерывная связь с детьми. Там сейчас 17 детей и 12 взрослых, в том числе врач, повара, ученые и оргсостав. С ними все хорошо. Дети счастливые и довольные «приключением». Завтра погода будет тихая в море, и мы всех заберем. Сегодня шхуна подходила к острову, но военные не дали нам добро на перевозку детей из-за волны. Для нас главное безопасность детей. Пока они там, им ничего не угрожает, все необходимое у них есть».

В планах доставить детей на материк уже завтра, 8 августа, когда уменьшится волна. Судно подойдет к берегам острова уже в 11:00.

Напомним, в ряде муниципалитетов Приморского края сохраняется сложная паводковая обстановка из-за прошедших дождей. Отрезанными остаются шесть населенных пунктов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» также писала о том, что в Приморье отменили штормовое предупреждение на день 7 августа и ночь 8 августа. Тем не менее дожди не обойдут наш регион стороной.

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