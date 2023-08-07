Апокалипсиса не будет: новое заявление синоптиков о погоде в Приморье

От дождей не скрыться. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приморье отменили штормовое предупреждение на день 7 августа и ночь 8 августа. Тем не менее дожди не обойдут наш регион стороной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Во второй половине дня в понедельник и ночью вторника в южной половине края пройдет ливень, в отдельных районах ожидается выпадение количества осадков от 15 до 40 миллиметров за 12 часов и менее.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что мэрия Уссурийска объявила специализированное штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Отметим, что после дождей, которые обрушились на Приморье, в ряде муниципалитетов сохраняется сложная паводковая обстановка. Шесть населенных пунктов края по-прежнему отрезаны.

Как поделился министр по делам ГОЧС Александр Златкин, наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноармейском и Чугуевском округах – речная вода достигла отметок опасного явления. Отрезаны села Поляны и Мартынова Поляна в Дальнереченском районе, Фурманово в Ольгинском округе, Дерсу и Дальний Кут в Красноармейском округе и Березовка в Чугуевском.

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