Кинологи высказали свои предложения. Фото: Администрация Владивостока

В администрации Владивостока собрались представители зоофондов города и кинологи, чтобы обсудить перспективы создания будущего дог-парка. Его планируют разместить на участке в районе бухты Лазурная, площадь которого составляет 1,7 гектара, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Концепцию создания дог-парка разработала Дирекция общественных пространств Владивостока. Интересный факт – специалисты продумали все до мелочей, на огромной территории будут специальные места для выгула маленьких и больших собак.

На каждой такой территории предусмотрят оборудование для дрессировки питомцев. Также на площадках планируется установить пять вольеров, создать зоны отдыха и обустроить парковку. И это отличное решение. Не нужно переживать, где оставить свой автомобиль.

Наброски проекта. Фото: Администрация Владивостока

«Проект опционален, он может дополняться и другими локациями. Например, рядом с дог-парком можно разместить ветеринарную клинику или зоогостиницу», – сообщила начальник управления городской среды Наталья Руденко.

Кинолог Александр мудрый предложил идею, установить вдоль территории забор. Это будет дополнительной мерой безопасности как для животных, так и для людей. Во-первых, не нужно бояться, что питомец потеряется, во-вторых, люди, которые по какой-то причине боятся собак, не будут заходить на территорию.

Отметим, что дог-парк во Владивостоке планируется построить на условиях государственно-частного партнерства. Сейчас рассматривается возможность привлечения инвесторов для реализации проекта.

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