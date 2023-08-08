Генпрокуратура добила рыбную империю опального олигарха-украинца в Приморье

Империя Дремлюги специализируется на добыче рыбы и морепродуктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генпрокуратура России совместно с приморским ФСБ вернули предприятия рыбной отрасли Дальнего Востока под российскую юрисдикцию. Ранее они принадлежали опальному олигарху-украинцу Дмитрию Дремлюге. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал близкий к ситуации источник.

До этого арбитражный суд Москвы признал недействительными 59 договоров о закреплении долей вылова рыбы между гражданином Украины Дремлюгой и Федеральным агентством по рыболовству. Общая стоимость договоров оценивается в 27 миллиардов рублей. Бизнесмен также занимался незаконной добычей рыбы с 2019 по 2022 год, причиненный ущерб составил больше 4,3 миллиарда рублей. Сам владелец сбежал из России в 2012 году, «прихватив» с собой в турне федерального розыска несколько уголовных дел.

18 июля заместитель генпрокурора подал иск по обращению в доход государства 229 объектов недвижимости во Владивостоке и Хасанском районе и взысканию причиненного ущерба. Таким образом, Россия получила обратно портовые сооружения и имущественный комплекс ООО «Зарубинская база флота» и ООО «ДВ Порт», а также 34 сооружения, 31 судно, 23 земельных участка, 109 зданий и 13 жилых помещений в историческом центре Владивостока.

Суд удовлетворил иск в полном объеме 8 августа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что весной 2021 года база бизнесмена попыталась оспорить иностранный контроль над организацией. В итоге с этим не согласилась Генеральная прокуратура РФ, попросив в жалобе перестать заключать контракты о доле квот с приморскими компаниями.

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