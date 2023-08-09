Первый опыт, профориентация, зарплата и знакомства: трудовые отряды подростков работают на благо Владивостока

Юные жители города благоустраивают территорию своих учебных заведений. Фото: СПО «Территория Инициативы».

Больше тысячи ребят трудятся этим летом на благо Владивостока: работают озеленителями, выполняют небольшие задачи по ремонту или осваивают педагогические навыки в пришкольных и загородных лагерях. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, сложно ли устроиться на подработку подростку и как это сделать официально.

Трудовой отряд подростков (ТОП) – это добровольное объединение ребят в возрасте от 14 до 17 лет, созданное с целью трудового воспитания и организации занятости юных жителей краевой столицы. На территории Владивостока проект реализует Приморское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых» при поддержке администрации города.

В июне 2023 года был подписан закон об упрощении трудоустройства подростков. Теперь для того, чтобы начать работать, получать первые деньги и трудовой опыт, не нужно собирать целый пакет документов для органов опеки. Достаточно получить согласие одного из родителей/опекунов, сделать медицинскую справку по форме 086/у, грубо говоря, о том, что нет противопоказаний, и работать по выбранному направлению.

Подработка на каникулах – отличный вариант для приобщения к труду и пополнению копилки. Фото: СПО «Территория Инициативы».

«Мы плотно сотрудничаем с управлением образования, уполномоченным по правам ребенка Приморского края, встречались с Думой города Владивостока – все работают над предоставлением комфортных мест для труда летом и в период каникул для школьников и подростков нашего города. Мы видим перспективу в этом направлении. Естественно, есть сложности с работодателями, мы обсуждаем это на круглых столах. Рады, что студенческие отряды взяли на себя первенство в организации отрядов подростков, они помогают воспитывать дисциплину, ответственность и любовь к труду на своем примере», – прокомментировала начальник управления по делам молодежи Владивостока Екатерина Ищук.

Школьники трудятся в качестве озеленителей от МКУ «Зеленый Владивосток» на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Ребята работают на протяжении месяца и за это время успели очистить набережную, лесополосу, зоны отдыха от листвы и мусора. «Сделай планету чище – начни с себя» – лозунг молодых помощников по благоустройству.

«Самый запоминающийся момент на работе – это первая неделя, когда меня хвалили проходящие мимо люди. Я начал понимать, что делаю что-то большее, чем просто уборку территории. Это очень радует, поднимает настроение, появляется мотивация не останавливаться и двигаться дальше. Я получил много полезных навыков: начиная от сварочного ремесла и заканчивая сельскохозяйственными умениями», – рассказывал о своем опыте представитель студенческого строительного отряда «Энергетик» Богдан Балун.

Под кураторством студенческих отрядов находятся также ремонтные бригады. Ребята проводили организационные сборы, игры для знакомства, тренинги на сплочение, коллективно-творческие мероприятия для учащихся школ № 22, № 61 и гимназии № 2. При этом студенты не забыли также познакомить младших товарищей с возможностями, которые открываются перед ними уже сейчас. На протяжении двух месяцев лета школьники облагораживали территорию вокруг своих учебных заведений, высаживали деревья, занимались мелким ремонтом и готовили свои школы к новому учебному году.

Особенно ребятам нравится работать вожатыми или помощниками в пришкольных, городских и загородных детских оздоровительных лагерях. В течение года они проходят подготовку на курсах, изучая единые педагогические требования, возрастные особенности детей, специфику работы с временным детским коллективом, социальные роли в группе и еще много всего интересного. В конце обучения проходит городской экзамен по игропрактике, конфликтологии, медицине и безопасности жизнедеятельности.

Ребята с радостью работают вожатыми или помощниками вожатых. Фото: школьный педагогический отряд «Вместе-juniors».

«Я работала вожатой во Владивостокском городском Дворце детского творчества. Училась правильно распределять время, общаться с людьми разных возрастов и характеров, находить самую подходящую под ситуацию музыку за пару секунд, а еще анализировать различные ситуации. Я довольна полученными навыками!» – поделилась эмоциями Ксения Яковлева из педагогического отряда «Территория Инициативы».

На протяжении всего лета ребята получают полезные навыки и трудовой опыт, для многих он является первым, знакомятся с новыми людьми, а также начинают задумываться о будущих профессиях.

Минимальная заработная плата для ребят, которые занимаются благоустройством (озеленение) – 20 тысяч рублей в месяц, работа с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

Рембригады и пришкольные детские лагеря – около 5-6 тысяч рублей за 10 рабочих дней.

Частные и городские лагеря дневного пребывания – от 1000 рублей в день. В среднем смена –14 дней с выходными.

На это лето уже все места распределены, но можно заранее подготовиться к следующему. Например, для трудоустройства вожатым нужно будет пройти курсы подготовки в педагогических отрядах. Для этого можно заполнить анкету на вступление в отряд на странице студенческих отрядов Приморья или написать/позвонить мастеру педагогического направления Евгении Гавриленко: +7 (924) 435-04-91.

О занятости в рембригадах и пришкольных лагерях можно уточнить информацию непосредственно в своем учебном заведении.

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