В первый день мая во Владивостоке появился абрикосовый сад

Работа кипит. Фото: Администрация Владивостока

В понедельник, 1 мая, во Владивостоке прошла акция по высадке деревьев и кустарников. В районе развязки фуникулера «поселились» 51 саженец абрикоса манчжурского, 60 гортензий и пять елей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Инициатором, как и участником акции, стал глава дальневосточной столицы Константин Шестаков. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Замечательный способ отметить праздник Первомая и внести свой вклад в благоустройство города – так говорит о мероприятии мэр Владивостока. Кроме него в высадке саженцев приняли участие сотрудники ведомства с детьми, специалисты муниципального предприятия «Зеленый Владивосток», представили молодежного волонтёрского движения и просто неравнодушные горожане.

Участок для абрикосового сада выбран неслучайно: когда-то здесь уже был красивый цветник, но зелени все же не хватало. И тогда специалисты приняли решение немного изменить форму цветника и дополнить его деревьями с кустарниками, которые, кстати, хорошо приживаются в наших условиях.

Напомним, что накануне во Владивостоке в разных районах высадили вишню, сливу, черемуху, акацию, клен, березу, рябину, гортензию и сирень. Все это в рамках Дня озеленения. Город украсили почти 800 саженцев.

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