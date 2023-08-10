Министр ГОЧС Приморья рассказал о том, как избежать трагедий на воде

К отдыху на воде нужно подходить осознанно. Фото: Оксана ЗУЙКО

Этим летом участились трагические случаи гибели детей во время купания в Приморье. Причины всегда одинаковые – непригодная для плавания местность, холодная вода, отсутствие взрослых рядом. О том, как обезопасить себя и своих детей и чем можно помочь в критической ситуации, рассказал министр по делам ГОЧС Приморского края Александр Златкин.

– В начале лета тема гибели детей на водных объектах будоражила весь край – только за первый месяц утонуло восемь детей. Скажите, с чем это связано?

– К сожалению, это печальная ежегодная статистика, повторяющаяся каждый летний сезон. Для того чтобы детский отдых не закончился трагедией, необходимо постоянное проведение комплекса мероприятий как органами исполнительной власти, местного самоуправления, так и самими гражданами.

– Часто происходит, что один ребенок пытается спасти другого, и это заканчивается трагедией. Ваша рекомендация как специалиста, что нужно делать в такой ситуации?

– Когда происходит беда на ваших глазах, и маленький ребенок просит о помощи, то скорее всего, вы не останетесь стороне, даже если не очень держитесь в воде. Зачастую люди, проявляя свои лучшие качества, не являясь подготовленными пловцами, рискуют своей жизнью и пытаются помочь. Что может привести к еще большей трагедии. Конечно, если речь о детях, то я рекомендую максимально попытаться привлечь внимание взрослых окружающих. Физически более сильный человек, вероятнее, сможет справиться с течением и помочь.

Александр Златкин. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

– Если ребенок чувствует, что начинает тонуть – как действовать?

– Первым делом нужно довести до детей, что, если попал в течение или водоворот – не нужно пытаться изо всех сил ему сопротивляться. В случае с течением – успокоиться, стараться держаться на поверхности, двигаться по направлению воды и искать за что можно зацепиться или ближайший берег. Водовороты сильные только на поверхности, наилучший вариант опуститься под воду, найти место где он менее интенсивный и отплыть в сторону.

– Какие чаще всего причины происшествий с детьми на воде?

– Недосмотр взрослых – это первая, главная, и зачастую единственная причина детской гибели на воде. Не оставляйте младших без присмотра, даже если вы рядом – это не гарантирует безопасность, на водном объекте необходим постоянный контроль. К тому же дети копируют поведение взрослых, подавайте правильный пример.

Вторая причина – неподходящие места для купания. Место в Лесозаводске, где часто тонут дети, это приток реки, который называют Бешеный Эрик, не зря же он так называется? Там течение и перекаты, с которыми сложно будет справиться даже взрослым.

– Реки опаснее для плавания, чем моря и озера?

– Вода в целом опасна для человек, потому что непригодная для дыхания среда. Все водоемы должны проходить проверку соответствующими службами, должна быть изучена гидрология, рельеф дна, обрывистость, разность температур в воде.

– А что на счет карьеров?

– Заброшенные карьеры – самые опасные места для купания, их надо полностью запрещать. Это не естественные водоемы, поэтому на дне арматура, отходы, бетонные блоки, резкие обрывы и разница температур.

– Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал не закрывать водоемы, а обустроить их. Заграждения, средства спасения, точки наблюдения – помогут?

– Губернатором были даны указания о необходимых срочных мероприятиях по организации безопасности. Произведено более 70 рейдов, привлекались родители к административной ответственности за ненадлежащий контроль. Могу сказать, что стало спокойнее, даже в разгар купального сезона почти месяц не было происшествий с детьми. Динамика, к счастью, снижается, в том числе благодаря проверочным мероприятиям.

– Что могут сделать муниципальные власти?

– Также усилить работу административных комиссий, определять пригодные и непригодные зоны для купания. Мы не можем закрыть доступ к воде, у нас морской регион, такой задачи даже не стоит. Запретительными мерами мы ничего не решим, но постоянное наблюдение и вовлеченность органов власти должна быть.

– Баннеры, предупреждающие таблички – панацея?

– Только в комплексе с другими мероприятиями – разъяснениями, рейдовой работой. Если просто табличка, человек мимо нее прошел и уже забыл, к тому же предупреждающие знаки люди часто ломают. Можно поставить аншлаги прям на поверхности воды. Но повторюсь, только графическое предупреждение не поможет.

– Вернемся к работе с детьми, какой комплекс воспитательных мер может быть применен?

– Например, учить их правильно плавать, отдавать в секции. Развивать навыки не только на воде, но и обучать использованию подручных средств спасения, объяснять, как плавать в сложных ситуациях, как вести себя при попадании в бурное течение.

К слову, губернатор Олег Кожемяко на совещании с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований края рекомендовал создавать безопасные места для купания и вовлекать детей в спорт и активный отдых, развивать детские лагеря и задействовать учеников в пришкольных – чтобы ребята были заняты на каникулах и находились под присмотром взрослых.

«Нужно провести инвентаризацию детских лагерей отдыха, сделать проектную документацию. Мы в бюджете следующего года заложим денежные средства на реконструкцию, ремонт, если потребуется – на строительство новых корпусов. Все они должны быть из экологически чистого материала – клееного бруса, быстровозводимые. Также необходимо проводить соревнования на пришкольных стадионах районного уровня по футболу, легкой атлетике. Дети в летнее время должны быть заняты спортом и активным отдыхом», – заявил Олег Николаевич.

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