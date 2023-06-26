Погибла, пытаясь спасти брата: в Приморье во время купания утонули двое детей

Первое тело нашли спустя два часа после сообщения о трагедии. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Еще одна трагедия на воде произошла в Приморье. На этот раз утонули брат и сестра в районе села Летно-Хвалынское в Спасске-Дальнем. Пока что удалось найти только одно тело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в центре управления в кризисных ситуациях раздался тревожный звонок, приморцы сообщили, что во время купания в карьере в окрестностях села под воду ушли два ребенка.

Группа спасателей ПСП Спасск-Дальний в составе двух человек, а также пять водолазов ПСО ГУ МЧС России незамедлительно отправились искать утонувших ребят. Тело одного из них удалось найти почти через два часа. Погибшей оказалась 17-летняя девушка. Спустя час было обнаружено и тело мальчика.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что многодетная семья (всего четыре ребенка), в которой воспитывались погибшие, 26 июня прилетела в Приморье из Иркутской области и остановилась у сестры матери.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю рассказали, как произошла трагедия.

Мальчик семи лет купался в карьере, но неожиданно начал тонуть. Это заметила сестра школьника и тут же бросилась выручать его, но не справилась и тоже ушла под воду. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что с начала купального сезона в Приморье утонуло шестеро детей. Один из таких случаев произошел в Яковлевском районе. Во время купания на реке Арсеньевка погибли два мальчика и девочка, четвертый ребенок смог спастись, зацепившись за корягу. Расследование уголовного дела продолжается.

После трагедии в Яковлевском районе губернатор Приморья Олег Кожемяко принес свои соболезнования матери погибших ребят, а также заявил, что власти помогут в организации похорон. Также он поручил учителям и педагогам напомним детям об опасностях во время купания.

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