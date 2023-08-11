Многие поселения отрезаны от города. Фото: принтскрин видео.

11 августа в Приморье продолжают лить дожди. Тайфун KHANUN заявился в наш регион в ночь на 4 августа и продолжает приносить неприятности. Синоптики предупреждают об опасных достижениях уровня воды в реках. В крае все еще сохраняется угроза подтопления дорог, пониженных мест в населенных пунктах, сельхозугодий и мостовых переходов. Что еще успел натворить за сутки злосчастный тайфун, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для начала взглянем на прогноз погоды. В эту пятницу в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. Дождь в отдельных районах сильный. Утром местами приморцев ждут настоящие ливни, а также туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +17…+29°C.

А теперь к ситуации на дорогах и реках. Хотя после тайфуна эти два пункта можно объединить в один. Потому что теперь там, где когда-то спокойно могли проехать легковые автомобили, сплошная вода. Так, например, произошло на 523 километре неподалеку от села Черниговка. Очевидцы рассказали, что хотели доехать из Находки в Хабаровск, но это невозможно. Легковые авто сносит течением.

Также полностью размыло дорогу в селе Галенки. «Здесь низина и глубина. Никак не проехать», – рассказывают местные жители.

В поселке городского типа Славянка машины глохнут в реках, образовавшихся на дорогах. Если габаритные авто еще могут преодолеть препятствие, легковые машины тонут.

Разрушилась дорога в село Полтавка в Октябрьском районе Приморского края.

Очень сильно пострадал от тайфуна Уссурийск. Город и его окрестности ушли под воду. Многие дороги смыты. Кроме того, на данный момент затопленной остается Славянка, а также села в Октябрьском районе. Местные жители жалуются на то, что из-за непогоды у них проблемы со связью. «Сидим как в бункере», – поделилась местная жительница.

Из-за дождей прервано автомобильное движение между Ханкайским, Хорольским районами Приморья и Уссурийском.

В Хорольском районе по пути в село Вознесенка асфальт просто смыло мощным потоком воды.

В Уссурийске развернули пункт временного размещения для пострадавших от паводков. Более 60 коек организовано для уссурийцев, жилье которых пострадало в результате ливневых дождей. Здесь людям предоставят постельное белье, средства личной гигиены и горячее питание. Также организованы душевая, бытовая комнаты и работает медицинский кабинет. Пункт временного размещения расположен по адресу: пр. Блюхера, 36.

Также поступили в Яковлевском округе. Всех пострадавших от наводнений ждут в селе Яковлевка по адресу: улица Советская, 112, в здании спортивного центра. Еще один пункт помощи появился в Ольгинском округе на территории районного Дома культуры.

Из-за непогоды ввели режим ЧС на территории Михайловского района. В Кавалеровском округе введен режим повышенной готовности.

Добавим, что за ночь в Уссурийсом городском округе, Черниговском, Чугуевском, Яковлевском, Октябрьском, Хасанском районах выпало от 85 до 104 миллиметров осадков. За сутки в этих районах уже от 94 до 109 миллиметров дождя.

Во Владивостоке за сутки – 36 миллиметров, в Находке – 28 миллиметров, в остальных районах края – от 16 до 71 миллиметра осадков.

В столице Приморья тем временем облачно, дождь, в первой половине дня временами сильный. Туман. Ветер северо-западный умеренный, вечером усилится. Температура воздуха +21…+23°C.

Так выглядит трасса перед селом Малые Ключи. «Самое страшное, мы не знаем, что там под водой», – говорит автор видеоролика.

За селом Благодатное смыло мост. Поэтому в Хороль никак не проехать.

Редакция продолжит следить за погодной обстановкой в крае.

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