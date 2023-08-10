Вода добралась до частных домов. Фото: Правительство Приморского края

В Приморском крае продолжает бушевать тайфун KHANUN. На момент 10 августа из-за дождей без света остались три села Октябрьского района, в Лесозаводском районе из берегов вышла река Кабарга и затопила частные подворья в селе Курское, в зоне подтопления по-прежнему Чугуевский и Красноармейский районы. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала актуальные кадры последствий тайфуна и рассказала о том, что происходит в подтопляемых районах края.

Приморские спасатели помогают пострадавшим от паводков. В отрезанные от автомобильного сообщения села организованы лодочные переправы, людям доставляют продукты питания.

Людям доставляют продукты. Фото: Правительство Приморского края

Из-за непогоды произошла авария на линии электропередачи коммунального ресурса в селах Синельниково-2, Гранатовка и Запроточное Октябрьского муниципального округа. Света нет более чем у 1400 жителей в 428 домах. Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Этой ситуацией заинтересовалась прокуратура. Специалисты проводят проверку.

Проблемы со светом лишь малая часть бед. 10 августа из-за обильных дождей ВвЛесозаводском округе из берегов вышла река Кабарга. Спасатели откачивают воду из затопленных территорий частных домов в селе Курское. Администрация округа и пожарные обеспечивают жителей пострадавших домов питьевой водой и едой.

К домам буквально подплывают на лодках. Фото: Правительство Приморского края

Отметим, что синоптики заметили на большинстве рек спад уровня воды. Но все еще паводки сохраняются в среднем течении Уссури, в среднем и нижнем течении реки Раздольная, в нижнем течении рек Арсеньевка, Илистая, Большая Уссурка, Малиновка, Бикин. Подъем воды за сутки составил преимущественно 0,1-0,7 метра. Затоплены на отдельных участках поймы рек центральных, западных и южных районов.

Критическая ситуация отмечается на реке Большая Уссурка у Вагутона, на реке Маревка у села Покровка. На реке Раздольная у Уссурийска и на реке Большая Уссурка у Дальнереченска уровни близки к опасным отметкам. Водность большинства рек края выше нормы в 1,6-3,8 раза, реки Раздольная – выше в 4,7-6,0 раз. И только на восточном побережье ситуация близка к норме.

В Правительстве Приморского края отметили, что в Красноармейском округе снижается уровень воды, дорожники Приморья активно восстанавливают транспортное сообщение. Специалисты ведут работы на трассе Дальнереченск – Рощино – Восток. Проезда нет только на третьем километре дороги Лукьяновка – Новополтавка.

Дожди активно заливают Партизанск, Чугуевку, Находку, Терней, Кавалерово, Лозовый, Врангель и другие города и поселки края. А вот в приморской столице дождь оказался не такой уж и большой помехой, чтобы пойти купаться в море. В бухте Лазурная достаточно отдыхающих.

Бухта Лазурная. Фото: Погода 25 регион.

Синоптики обещают усиленные ливни 12 августа. Общее количество осадков может составить 60 – 160 миллиметров (50-110% нормы за месяц). Продолжатся выходы рек из берегов с достижением критических отметок, увеличение глубины и продолжительности уже подтопленных территорий. Паводки могут принять характер наводнений со значительным и продолжительным подтоплением территорий.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье пострадал мост из-за непогоды. На этот раз разрушилось деревянное сооружение в Тернейском округе. Отремонтировать его планируют только после того, как спадет вода. Впервые же непогода нанесла удар по краю в ночь на 4 августа, тогда обрушился мост в селе Иннокентьевка и до работы люди также добирались на лодках. Мало того, что рухнуло сооружение, в разлом упал автомобиль с двумя людьми внутри салона.

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