У медиков есть главное сокровище – время: лечение инсульта в Приморье вышло на новый уровень

Достижения медицины в Приморье. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Одно из самых опасных неврологических заболеваний, с которым может столкнуться человек – это инсульт. Чаще всего беда настигает людей старше 50 лет. Но в зоне риска может оказаться кто угодно в любом возрасте. В Приморье нашли современные, а главное действенные методы помощи пациентам. Проект по созданию центра управления госпитализациями для больных с инсультами с использованием специальной компьютерной программы УДАР помог сократить статистику летальных исходов от этой болезни в крае. Как это удалось и как оказать помощь человеку с признаками инсульта, подробно рассказал заведующий неврологическим отделением Приморской краевой клинической больницы № 1 Дмитрий Хан.

Дмитрий Хан. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОЛЕЗНИ

– Объясните, пожалуйста, читателям простым языком, что такое инсульт?

– Это заболевание, которое поражает головной мозг. Оно делится на два вида: ишемический и геморрагический. В первом случае происходит закупорка сосудов головного мозга, и его определенный участок перестает получать питание. Во втором случае в голове рвется сосуд, изливается кровь, это тоже вызывает нарушение питания определенных участков мозга.

– Почему люди сталкиваются с этим?

– Есть четыре заболевания, которые приводят к тому, что у человека случается инсульт или инфаркт. Гипертоническая болезнь. Это большое зло, им страдает очень много людей. Основная проблема заключается в том, что многие не знают, какое должно быть нормальное артериальное давление. Некоторые жители края не следят за своим здоровьем, поэтому не получают соответствующего лечения.

Есть болезнь, которая называется сахарный диабет. Он неизбежно приводит к поражению сосудов. Это очень серьезная проблема, если у человека повышен сахар, он должен наблюдаться у эндокринолога, следить за своими показателями глюкозы крови и принимать соответствующие препараты.

Атеросклероз. В стенке сосуда начинает откладываться холестерин. Людям обязательно назначаются необходимые лекарства. Если не позаботиться об этом, возникнут серьезные проблемы в будущем. Сосуды сужаются, кровь по ним попадает в мозг с большим трудом, это постепенно убивает человека.

И четвертая – мерцательная аритмия. В сердце у человека начинает образовываться огромное количество тромботических масс. И эти тромбы «летят» в сосуды головы, вызывают закупорку очень крупных сосудов, сопровождающуюся повреждением очень больших участков мозга. Об этих четырех пунктах нужно знать приморцам, чтобы избежать столкновения с инсультом.

– При каком давлении есть подозрения на инсульт?

– Норма – давление ниже чем 130 на 80 у людей до 65 лет. Если человек старше, норма – 140 на 80. Любое превышение – повод обратиться к врачу.

ПОМОЩЬ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

– Есть ли данные, насколько инсульт распространен у жителей Приморья?

– Ежегодно в Приморском крае инсульт случается у восьми тысяч человек. Цифра колоссальная. Нужно понимать, что после того, как повреждается какая-то часть мозга, пациент никогда не выйдет из этой беды прежним, если не оказать своевременную помощь.

– Как врачи могут помочь такому огромному количеству людей?

– С прошлого года в Приморском крае стартовал пилотный проект, в рамках которого на базе Приморской краевой клинической больницы № 1 создали центр управления госпитализациями для больных с инсультами с использованием специальной компьютерной программы УДАР. Ее установили как на стационарных компьютерах, так и на планшетах и обычных смартфонах. С ее помощью фельдшер или врач скорой медицинской помощи, находясь на вызове, у постели пациента, ставит в известность врача центра о подозрении на инсульт, получает консультацию и, не теряя времени, сразу получает рекомендацию по дальнейшему маршруту больного.

Телемедицина. Фото: Лесозаводская центральная городская больница.

– То есть в больницах сразу же знают, что стоит подготовиться к пациенту с инсультом?

– Да, это помогает подготовить все службы к приему и началу лечения. Помимо этого, при помощи программы УДАР врач центра имеет возможность проводить телемедицинские консультации (то есть по видеосвязи), тут и расстояние не помеха. Наличие данной технологии дало возможность проводить лечение острого инсульта в четырех учреждениях: Лесозаводской ЦГБ, Партизанской ГБ № 1, Кавалеровской ЦРБ, Пожарской ЦРБ. Это позволило сократить время до начала терапии на час-полтора, что при инсульте весьма немало! Наш проект позволил увеличить вдвое количество пациентов, которым удалось провести лечение, ввести препарат, растворяющий тромбы, увеличить в несколько раз количество пациентов, которым удалось провести операцию и извлечь тромб из сосуда. Мы смогли добиться двукратного уменьшения летальности по краю от инсульта!

«Задачи перед медициной Приморья стоят серьезные – необходимо снижать смертность, повышать квалификацию специалистов, развивать телемедицину», – об этом говорил глава края еще в 2019 году.

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ

– Напомните про систему УДАР.

– Наверняка люди видели эту надпись на бортах машин скорой помощи. Это аббревиатура, где первые буквы означают симптомы инсульта. У – улыбка. Человек не может нормально улыбнуться, у него выходит это криво. Д – нарушение движения одной руки и ноги с одной стороны тела. А – артикуляция. Иными словами – нарушение речи. Р – решение. Если вы видите у кого-то три ранее перечисленных симптома, нужно в срочном порядке звонить 103, поскольку у нас есть всего 4,5 часа, чтобы доставить пациента в больницу и оказать ему помощь.

– Почему именно 4,5 часа?

– 4,5 часа – время, в течение которого можно спасти человека, если ввести внутривенно препарат, он растворяет тромб и восстанавливает проходимость сосуда. Также, есть возможность провести операцию и извлечь тромб с помощью специальной внутрисосудистой системы. Для этого от появления первых симптомов не должно пройти более шести часов. Самое важное при инсульте – вовремя оказаться в больнице под присмотром специалистов.

Отметим, в особой группе риска – те, кто уже перенес инсульт или инфаркт. Для таких людей работает федеральная программа лекарственного обеспечения. В течение двух лет после перенесенного острого сердечно-сосудистого события человек может получить лекарства бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

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